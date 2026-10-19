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Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu

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Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu
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Portekiz Milli Takımı kampını izinsiz terk ettiği belirtilen Cristiano Ronaldo'ya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası verildiği öne sürüldü. Teknik direktörle yaşadığı anlaşmazlığın ardından kamptan ayrıldığı aktarılan 41 yaşındaki yıldızın milli takımdaki geleceği merak konusu oldu.

Portekiz Milli Takımı kampından izinsiz ayrıldığı belirtilen Cristiano Ronaldo hakkında verilen cezanın detayları gündeme geldi. İddiaya göre yıldız futbolcuya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro (yaklaşık 14 bin 175 TL) para cezası verildi.

DANİMARKA MAÇI ÖNCESİ KAMPI TERK ETTİ

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Danimarka karşılaşması öncesinde teknik heyetle yaşadığı anlaşmazlığın ardından milli takım kampından izinsiz ayrıldığı belirtildi.

MİLLİ TAKIMI BIRAKMADIĞINI AÇIKLADI

Yaşananların ardından Ronaldo'nun milli takım kariyerini tamamen sonlandırmadığını ifade ettiği aktarıldı. Portekizli yıldızın yeniden milli takım kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

PORTEKİZ FORMASIYLA 146 GOL

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla 234 karşılaşmada görev yaptı ve 146 gol kaydetti.

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