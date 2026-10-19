Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar! TFF yarın açıklayacak

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Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce 26 Ekim Pazartesi günü oynanacağı açıklanan dev karşılaşmanın tarihinin değiştirilmesi gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun yarın yapacağı toplantıda konuyu değerlendirmesi bekleniyor.

DERBİ BİR GÜN ÖNE ALINABİLİR

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmanın 26 Ekim Pazartesi yerine 25 Ekim Pazar günü oynanması ihtimali üzerinde duruluyor. İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek mücadeleye kısa süre kala gündeme gelen olası değişiklikle ilgili henüz resmi bir karar açıklanmadı.

TFF YARIN KARAR VERECEK

TFF Yönetim Kurulu'nun 20 Ekim Salı günü Riva'da gerçekleştireceği toplantıda derbinin tarihinin ele alınması bekleniyor. Toplantıda ayrıca Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün belirlenmesi de gündemde olacak.

GÖZLER FEDERASYONA ÇEVRİLDİ

Derbinin bir gün öne alınması ihtimali, karşılaşmanın hazırlıkları sürerken yeni bir gündem oluşturdu. TFF'nin toplantı sonrasında yapacağı açıklamayla maçın hangi tarihte oynanacağının netleşmesi bekleniyor.