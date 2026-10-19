Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar! TFF yarın açıklayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar! TFF yarın açıklayacak Haber Videosunu İzle
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar! TFF yarın açıklayacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihinde değişiklik gündeme geldi. 26 Ekim Pazartesi günü yapılması planlanan dev karşılaşmanın 25 Ekim Pazar gününe alınabileceği belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarın gerçekleştireceği toplantıda son kararını vermesi bekleniyor.

  • Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 26 Ekim Pazartesi yerine 25 Ekim Pazar günü oynanması ihtimali gündemde.
  • TFF Yönetim Kurulu, derbinin tarihini 20 Ekim Salı günü Riva'da yapacağı toplantıda değerlendirecek.
  • Aynı toplantıda Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü de belirlenecek.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce 26 Ekim Pazartesi günü oynanacağı açıklanan dev karşılaşmanın tarihinin değiştirilmesi gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun yarın yapacağı toplantıda konuyu değerlendirmesi bekleniyor.

DERBİ BİR GÜN ÖNE ALINABİLİR

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmanın 26 Ekim Pazartesi yerine 25 Ekim Pazar günü oynanması ihtimali üzerinde duruluyor. İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek mücadeleye kısa süre kala gündeme gelen olası değişiklikle ilgili henüz resmi bir karar açıklanmadı.

TFF YARIN KARAR VERECEK

TFF Yönetim Kurulu'nun 20 Ekim Salı günü Riva'da gerçekleştireceği toplantıda derbinin tarihinin ele alınması bekleniyor. Toplantıda ayrıca Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün belirlenmesi de gündemde olacak.

GÖZLER FEDERASYONA ÇEVRİLDİ

Derbinin bir gün öne alınması ihtimali, karşılaşmanın hazırlıkları sürerken yeni bir gündem oluşturdu. TFF'nin toplantı sonrasında yapacağı açıklamayla maçın hangi tarihte oynanacağının netleşmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri! Yarın açıklanacak

Sıkı durun geliyor! Resmi açıklamanın eli kulağında
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti

Rahibin feci sonu kamerada! Ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı yoruma açıklık getirdi: Espri yaptım

Hülya Avşar yorumu ile gündemdeydi! İlk kez açıklama yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı

Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı
100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi! Rekorlar kitabına girdi

100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması

Geceye damga vuran gol! Dünya onu konuşuyor
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı

Tam 4.5 milyon TL! Babasının birikimini bir günde hiç eden genç

Ahmet Aras, AK Parti'ye mi geçecek? İddialara ilk ağızdan yanıt verdi

CHP'den istifa eden başkan AK Parti'ye mi geçecek? "Geç bile kaldım"
Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü

Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu

Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor