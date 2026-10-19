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Beşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan'dan büyük müjde

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Beşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan'dan büyük müjde
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş maçı öncesinde futbolcularını motive etmek için prim kozunu devreye soktu. Trabzonspor, Beşiktaş karşısından galip gelirse, prim miktarının 1.5 milyon Euro'nun üzerine çıkması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş’ı sahasında ağırlamaya hazırlanan Trabzonspor’da Başkan Ertuğrul Doğan, dev derbi öncesinde takımı motive edecek kritik bir karara imza attı.

FUTBOLCULARINA PRİM MÜJDESİ

Bordo-mavililer, Papara Park'ta Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevk durumu nedeniyle karşılaşmayı protokol tribününden takip edemeyecek olan Başkan Ertuğrul Doğan, futbolcularının moral ve motivasyonunu üst seviyeye çıkarmak adına prim kozunu devreye soktu.

REKOR ARTIŞ BEKLENTİSİ

Daha önce alınan 4-0’lık Galatasaray galibiyetinin ardından başlangıçta 1 milyon Euro olarak belirlenen primi 1.5 milyon Euro'ya çıkaran Ertuğrul Doğan, Beşiktaş karşılaşması için de kesenin ağzını açtı. Trabzonspor’un Beşiktaş karşısından 3 puanla ayrılması halinde, bordo-mavili yönetimin ödeyeceği prim rakamının 1.5 milyon Euro'nun da üzerine çıkması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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