Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldı

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Kızılcık Şerbeti dizisinde üç bölüm rol aldığını belirten Cansu Taşkın, kadrodan çıkarıldığını öne sürerek sessizliğini bozdu. Dizi nedeniyle 2 projeyi geri çevirdiğini söyleyen Taşkın, “Hayatımın en kötü kararı olmuş” sözleriyle yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, bu kez oyuncu Cansu Taşkın’ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Dizide neden yer almadığına ilişkin sorular aldığını belirten Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projeye dahil olma sürecini ve diziden ayrılışına ilişkin iddialarını anlattı.

“İKİ PROJE GELMİŞTİ, BU PROJEYİ TERCİH ETTİM”

Dizide üç bölüm yer aldığını ve canlandıracağı karakterin hikâyesinin nasıl ilerleyeceğinin kendisine en başından anlatıldığını belirten Taşkın, aynı dönemde önünde iki farklı proje bulunduğunu ifade etti.

Taşkın, Kızılcık Şerbetini tercih etmek için yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiğini vurgulayarak kararından duyduğu pişmanlığı şu sözlerle dile getirdi:

“İki proje gelmişti, bu projeyi tercih ettim. Kaç kişi içerisinden sabahlara kadar çalışarak audition geçtim. Hayatımın en kötü kararı olmuş. Keşke diğer o büyük projeyi kabul etseymişim.”

“FRAGMANDA GÖRÜLDÜĞÜM GÜN DİZİDEN ATILDIM”

Diziden ayrılış sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Cansu Taşkın, fragmanda göründüğü gün kadrodan çıkarıldığını öne sürdü. Yaşadıklarını bir süre paylaşmadığını belirten Taşkın, kendisine yöneltilen soruların ardından açıklama yapma kararı aldığını söyledi.

Taşkın, paylaşımında yaşadığı hayal kırıklığını şu ifadelerle anlattı:

“Özellikle paylaşım yapmadım. Fragmanda görüldüğüm gün diziden atıldım. Bir anda arkadaşlar, ben de nasibimi aldım. Kısacası ekmeğimle oynandı. Allah'a havale ediyorum, O her şeyi bilip görendir.”

Cansu Taşkın’ın açıklamaları magazin gündeminde dikkat çekerken, dizinin yapım ekibinden iddialara ilişkin bir açıklama yapılıp yapılmadığına dair henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.