Trabzonspor'da Batagov depremi: Haftalarca sahalardan uzak kalacak

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Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Beşiktaş maçı öncesinde Ukraynalı savunma oyuncusu Arseniy Batagov’un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

"SOL UYLUK ÖN KISMINDA KANAMA VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ"

Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada ''Sağ diz cerrahisi sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımımızla antrenmanlarına devam eden futbolcumuz Arseniy Batagov’un, antrenman sırasında sol uyluk ön kısmında ağrı hissetmesi sonrası yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.'' ifadelerini kullandı.

2 AY DAHA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Bu sezon sakatlığı nedeniyle henüz forma şansı bulamayan başarılı savunma oyuncusu, sahalardan en az 2 ay daha uzak kalacak.