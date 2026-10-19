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Adana Seyhan'da iş yerine giren kişi 16 yaşındaki genci tabancayla ağır yaraladı

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Adana Seyhan'da iş yerine giren kişi 16 yaşındaki genci tabancayla ağır yaraladı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki iş yerine giren bir kişi, 16 yaşındaki genci tabancayla ağır yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç için polis, motosikletle kaçan şüpheli ve ona yardımcı olan kişiyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki dükkanda bulunan 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'na iş yerine giren kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, motosikletle kaçan şüpheli ve ona yardımcı olan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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