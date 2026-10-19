Bayrampaşa'da yıkılan binadan geriye 3. katta asılı klozet kaldı

İstanbul Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bina yıkımı, görenleri hem şaşırtan hem de tebessüm ettiren sıra dışı bir görüntüye sahne oldu. Yıkım ekiplerinin koca binayı yerle bir ettiği hummalı çalışmanın ardından geriye sadece 3'üncü katın duvarında asılı kalan bir klozet kaldı. Yan binanın dış cephesine adeta monte edilmiş gibi duran klozet, mahalle sakinlerinin ve yoldan geçenlerin ilgi odağı haline geldi.

GÖREN CEP TELEFONUNA SARILIYOR

Sosyal medyada kısa sürede viral olan ve havadan dronla da görüntülenen "asılı klozet", çevreden geçen vatandaşların cep telefonlarına sarılmasına neden oldu. Yıkım alanından geçenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, ortaya çıkan manzara mizah dolu yorumları da beraberinde getirdi.

"KEPÇE OPERATÖRÜNÜN MİZAH ANLAYIŞI OLSA GEREK"

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını dile getiren mahalle sakinlerinden Hasan Aktaş, durumun kepçe operatörünün ince bir esprisi olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bina birkaç gün önce yıkıldı. Sosyal medyada da sürekli karşımıza çıkıyor, çok fazla paylaşım var. Enteresan yorumlar yapılıyor. Sanırım kepçe operatörü arkadaşımızın mizah anlayışı bu. Yoksa isteseydi koskoca binayı yıktı, onu da oradan rahatlıkla alırdı. Çok ilginç ve komik yorumlar var. İnsanların inanılmaz derecede dikkatini çekiyor, gören herkes telefonunu çıkarıp fotoğraf ve video çekiyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı