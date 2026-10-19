Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman-Gölbaşı karayolunda iki aracın çarpışmasıyla 12 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman-Gölbaşı karayolunda minibüs ile otomobil çarpıştı, 12 kişi yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımı kavşağında Mahmut A. idaresindeki 02 S 0035 plakalı minibüs ile Simon A. idaresindeki 02 AGT 201 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Simon G. ile araçlarda bulunan Diana H., Nuriye G., Ali G., Zeliha S., Şehriban Y., Rabia G., Mahmut D., Zeynal D., Asiye A., İsmihan T. ve Necla A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tek tek ayıklanıyor, tam 1,5 tonundan sadece 60 kilo elde ediliyor: Kilogram fiyatı 750 TL

Tek tek ayıklanıyor, tam 1,5 tonundan sadece 60 kilo elde ediliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeytinburnu'nda trafikte kavga eden 8 kişiye 1 milyon 642 bin TL ceza! Bir sürücünün ehliyeti kalıcı olarak iptal edildi

Arabalarından inip kavga ettiler! Faturası 1,6 milyon lira oldu
Midilli açıklarında göçmen faciası! Sürat teknesi sahil güvenlik gemisine çarptı: 1'i bebek 6 ölü

Yeni bir başlangıç umutları sulara gömüldü! 1'i bebek 6 kişi can verdi
Arda Turan, ''Dünya bilsin'' diyerek haykırdı! İşte yürek dağlayan o sözler

Arda Turan, ''Dünya bilsin'' diyerek haykırdı!
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım

En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
2 penaltı kaçtı, 1 kırmızı kart çıktı! 1. Lig'de 4-3'lük nefes kesen maç

2 penaltı kaçtı, 1 kırmızı kart çıktı! 4-3'lük nefes kesen maç
Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası 'Yaşasın adalet' diye bağırdı

Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası yerinden fırlayıp...

Ahmet Aras, AK Parti'ye mi geçecek? İddialara ilk ağızdan yanıt verdi

CHP'den istifa eden başkan AK Parti'ye mi geçecek? "Geç bile kaldım"