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Harkiv'de parka İHA saldırısında 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 15 yaralı var

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Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, Rus ordusunun Novaya Vodolaga kasabasındaki merkez parka İHA saldırısında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar arasında 7 çocuk bulunuyor.

Ukrayna'nın Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, Rusya'nın, bölgeye bağlı Novaya Vodolaga kasabasındaki merkez parkına düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Harkiv bölgesindeki Novaya Vodolaga kasabasının merkez parkına Rus ordusu tarafından insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini belirtti.

İlk belirlemelere göre saldırıda 3'ü çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Sinegubov, 15 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sinegubov, yaralılar arasında 7 çocuğun bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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