Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Maç öncesi dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maç öncesi dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Maç öncesi dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de futbol karşılaşması öncesinde düzenlenen gösteri faciayla sonuçlandı. Stadyumun tavanından halatla inmeye çalışan Hava Kuvvetleri askeri Ian Patterson, yaklaşık 52 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Binlerce seyircinin gözleri önünde yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan 15 yıllık asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  • ABD'nin Teksas eyaleti San Antonio kentindeki Alamodome Stadyumu'nda oynanan UTSA-Deniz Kuvvetleri futbol maçı öncesinde, stadyumun yaklaşık 52 metre yüksekliğindeki tavanından halatla inen ABD Hava Kuvvetleri Teknik Çavuşu Ian Patterson kontrolünü kaybederek zemine düştü.
  • Yaklaşık 10 dakika sahada müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırılan Patterson, 23 binden fazla seyircinin izlediği olayın ardından hayatını kaybetti.
  • Yaklaşık 15 yıllık asker olan Patterson, San Antonio Ortak Üssü'nde Taktik Hava Kontrol Timi eğitmeni olarak görev yapıyordu ve ABD Hava Kuvvetleri ölümcül düşüşün nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

ABD'nin Teksas eyaletinde futbol maçı öncesinde düzenlenen gösteride korkunç bir olay yaşandı. San Antonio kentindeki Alamodome Stadyumu'nda, San Antonio'daki Teksas Üniversitesi (UTSA) ile Deniz Kuvvetleri takımları arasındaki karşılaşma öncesinde halatlarla sahaya inmeye çalışan askerlerden biri metrelerce yükseklikten düştü.

23 BİN KİŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE FACİA

Cumartesi günü oynanan karşılaşma öncesinde dört asker, gösteri kapsamında stadyumun yaklaşık 52 metre yüksekliğindeki tavanından halatlarla inmeye başladı. Ancak iniş sırasında ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli Teknik Çavuş Ian Patterson'ın kontrolünü kaybettiği ve hızla zemine düştüğü belirtildi. Olayın yaşandığı sırada tribünlerde 23 binden fazla seyircinin bulunduğu bildirildi.

SAHADA 10 DAKİKA MÜDAHALE EDİLDİ

Patterson'ın düşmesinin ardından sağlık ekipleri hızla sahaya girdi. Ağır yaralanan askere yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Patterson, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

15 YILLIK ASKER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

ABD Hava Kuvvetleri, pazar günü yaptığı açıklamada hayatını kaybeden askerin Ian Patterson olduğunu duyurdu. Yaklaşık 15 yıldır askerlik yapan Patterson'ın San Antonio Ortak Üssü'nde Taktik Hava Kontrol Timi eğitmeni olarak görev yaptığı belirtildi. Görev süresi boyunca çeşitli askeri madalyalar kazanan Patterson'ın, 2022 yılında Hava Kuvvetleri Özel Harekat Astsubay Eğitmeni seçildiği aktarıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patterson'ın ölümünün ardından askeri yetkililer ve meslektaşları taziye mesajları yayımladı. Kanat Komutanı Tuğgeneral Scott C. Mills, yaşanan kaybın birlik içerisinde derin üzüntüye neden olduğunu belirterek Patterson'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. UTSA yönetimi de olaydan duyduğu üzüntüyü açıklarken, faciaya tanık olan öğrenci ve çalışanlara psikolojik destek sağlanacağını bildirdi. ABD Hava Kuvvetleri, ölümcül düşüşün nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.

Hamza Temur
Hamza Temur
Haberler.com
Seray Sever, Gülben Ergen’le yaşadığı set anısını yıllar sonra anlattı: Kalk kalk, orası benim yerim

Seray Sever’den yıllar sonra Gülben Ergen itirafı: Kalk kalk...
Yağmacılara tek başına meydan okudu

Yağmacılar yanlış kişiye çattı!
Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası 'Yaşasın adalet' diye bağırdı

Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası yerinden fırlayıp...

Şara'dan kabinede değişiklik! Bir bakan görevden alındı

Şara'dan dikkat çeken hamle! Görevden aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım

En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
Akşehir'de kahvehaneye av tüfeğiyle gelip rastgele ateş açtı! Ailesini görmeye gelen genç hayatını kaybetti

İzne gelmişti! Kahvehanede rastgele açılan ateşte can verdi
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor

Şöhretin ömürlük olmadığını gösteren bir hikaye daha!

Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

Yağmacılara soğuk duş! Telefonlarına gelen mesajla donup kaldılar
Oscar'a aday gösterilen oyuncu Barkhad Abdi 65 bin dolar kazandı, telefon satmaya geri döndü

Tom Hanks’le oynadı, filmden 65 bin dolar kazandı; eski işine döndü
İlayda’yı 12 kurşunla öldüren sanığın cezası belli oldu

İlayda'yı katleden caniye ceza yağdı! Gün yüzü göremeyecek
İstanbul Valisi Gül: Hasar tespit dışında selden etkilenenlere 10 bin lira aktarıyoruz

İstanbul Valisi Gül açıkladı: 10 bin lira ödeme yapılacak