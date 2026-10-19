Maç öncesi dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti

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ABD'nin Teksas eyaletinde futbol maçı öncesinde düzenlenen gösteride korkunç bir olay yaşandı. San Antonio kentindeki Alamodome Stadyumu'nda, San Antonio'daki Teksas Üniversitesi (UTSA) ile Deniz Kuvvetleri takımları arasındaki karşılaşma öncesinde halatlarla sahaya inmeye çalışan askerlerden biri metrelerce yükseklikten düştü.

23 BİN KİŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE FACİA

Cumartesi günü oynanan karşılaşma öncesinde dört asker, gösteri kapsamında stadyumun yaklaşık 52 metre yüksekliğindeki tavanından halatlarla inmeye başladı. Ancak iniş sırasında ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli Teknik Çavuş Ian Patterson'ın kontrolünü kaybettiği ve hızla zemine düştüğü belirtildi. Olayın yaşandığı sırada tribünlerde 23 binden fazla seyircinin bulunduğu bildirildi.

SAHADA 10 DAKİKA MÜDAHALE EDİLDİ

Patterson'ın düşmesinin ardından sağlık ekipleri hızla sahaya girdi. Ağır yaralanan askere yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Patterson, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

15 YILLIK ASKER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

ABD Hava Kuvvetleri, pazar günü yaptığı açıklamada hayatını kaybeden askerin Ian Patterson olduğunu duyurdu. Yaklaşık 15 yıldır askerlik yapan Patterson'ın San Antonio Ortak Üssü'nde Taktik Hava Kontrol Timi eğitmeni olarak görev yaptığı belirtildi. Görev süresi boyunca çeşitli askeri madalyalar kazanan Patterson'ın, 2022 yılında Hava Kuvvetleri Özel Harekat Astsubay Eğitmeni seçildiği aktarıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patterson'ın ölümünün ardından askeri yetkililer ve meslektaşları taziye mesajları yayımladı. Kanat Komutanı Tuğgeneral Scott C. Mills, yaşanan kaybın birlik içerisinde derin üzüntüye neden olduğunu belirterek Patterson'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. UTSA yönetimi de olaydan duyduğu üzüntüyü açıklarken, faciaya tanık olan öğrenci ve çalışanlara psikolojik destek sağlanacağını bildirdi. ABD Hava Kuvvetleri, ölümcül düşüşün nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.