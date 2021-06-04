Pokemon GO Türkiye'de erişime açıldı! Pokemonlar nerede bulunur? Pokemonlar nasıl geliştirilir?

6 Temmuz 2016'da ilk kez piyasaya sürülen cep telefonu oyunu Pokemon GO, Türkiye'de yeniden fenomen olmaya aday. Pokemon GO, bugüne kadar çıkış yapan en başarılı mobil oyunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Oyun her ay aktif destek ve etkinliklerle birlikte hala büyük bir kullanıcı topluluğuna sahip. Türkiye'de bir süre önce APK kullanımı nedeniyle erişimi engellenen oyunun Türkiye'de yeniden erişime açıldığı belirtildi. Pokemon Go nasıl oynanır? Pokemonlar nerede bulunur?

Milyonlarca çevrimiçi oyuncusu bulunan Pokemon GO, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeniden popüler olacak gibi duruyor. Pokemon Go, 2016 yılında çıkış yaptığı günden beri Türkiye lokasyonu seçildiğinde indirilemez durumdaydı. Uzun zamandır oynanan ve kademeli olarak erişime açılan Pokemon GO'dan Türkiye'deki oyunculara ise sevindirecek haber 5 yılın sonunda geldi.

POKEMON GO TÜRKİYE'DE ERİŞİME AÇILDI

Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality - AR) teknolojisinin örneklerinden biri olarak tasarlanan Pokemon GO, 2016 yılından beri oynanan bir oyun. Geliştirici Niantic, sürekli yeni özellikler ekleyerek deneyimi geliştirmek için çalışıyor.

Oyuncular telefonlarının kamera özelliğini kullanarak bulundukları ortamı tarayabiliyor ve kamera görüntüsü üzerinde beliren Pokemonları yakalayabiliyor.

Oyun ilk olarak ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda'da piyasaya çıktı.

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POKEMON GO NEDİR?

Pokemon Go, çocukken pek çoğumuzun sahip olduğu Nintendo Gameboy'lar üzerinde oynadığımız Pokemon oyunlarının, Android ve iOS için geliştirilmiş halidir. Pokemon GO'yu farklı kılan, gerçek hayatta fiziksel olarak hareket etmeyi gerekli kılan konum tabanlı olan bir oyun olmasıdır. Bu özelliği dışında her Pokemon oyununda olduğu gibi, oyunun temeli; Pokemon yakalama, biriktirme, eğitme ve karşılıklı savaştırmaya dayanmaktadır. Pokemon Go, Google'ın yan şirketi Niantic ve The Pokemon Company tarafından geliştirilmiştir ve 6 Temmuz 2016 tarihinde ücretsiz olarak piyasaya sürülmüştür. Pokemon Go ücretsiz olarak temin edilebiliyor fakat isteyen oyuncular için uygulama içerisinde para ile satın alınabilecek ögeler de mevcut.

POKEMON GO NASIL OYNANIR?

Pokemon Go'yu cihazınıza yükleyip oyuna girdikten sonra oyunu oynayabilmeniz için bir kullanıcı hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bunun için ise 2 farklı seçenek mevcut, isterseniz Gmail hesabınız ile ya da Pokemon Trainer Club hesabı açarak oyunu oynayabiliyorsunuz. Neredeyse herkesin hali hazırda bir Gmail hesabı olduğu için sizin de Gmail hesabı üzerinden bir kullanıcı hesabı açmanızı öneririz Gmail hesabınız yok hemen bir tane temin edebilirsiniz.

Hesabınızı oluşturduktan sonra bir karakter yaratmanız gerekiyor. İsteğe göre kadın ya da erkek karakter yaratabiliyorsunuz, ayrıca zevkinize göre karakterinizin fiziksel özelliklerini değiştirebilmeniz de mümkün.

Oyundaki karakterinizi belirledikten sonra oyuna başlamak için bir başlangıç Pokemon'u seçmeniz gerekiyor. Seçebileceğiniz 3 adet başlangıç Pokemon'u mevcut; Bulbasaur, Squirtle ve Charmander. Çocukluğumuzda en sevdiğimiz Pokemonlar arasına giren bu üçlü görselde gösterildiği gibi oyun içerisinde karşınızda beliriyor ve sizin de bir tanesini yakalamanız gerekiyor.

Bu noktada küçük bir ipucu verelim: Eğer oyunun başlangıcında Pikachu'yu yakalamak isterseniz, ilk 3 çıkan Pokemonu yakalamayın. Biraz zaman geçtikten sonra Pikachu karşınıza çıkacaktır.

Seçtiğiniz Pokemon'u açılan kamara ekranı üzerinden, Pokemon'un üzerine Poketopu fırlatarak yakalamanız gerekiyor. Pokemon'u yakalamak için Poketopunu doğru isabet ettirmeniz şart, aksi takdirde tekrar başka bir Poketopu atmanız gerekiyor. Pokemonu yakaladıktan sonra Pokemonunuza ait tüm bilgiler Pokemon'un bilgi ekranından görülebiliyor.

Başlangıç Pokemon'unuzu yakaladıktan sonra artık yapmanız gereken şey gezmek. Oyun içerisindeki haritada gezebilmeniz için gerçekten sokağa çıkıp dolaşmanız gerekiyor çünkü yazının başında da bahsettiğimiz gibi oyun sizin konumunuzu ve fiziksel çevrenizi gerçek zamanlı olarak baz alıyor.

Dışarda gezerek pek çok Pokemon'la karşılaşabilirsiniz. Pokemon'ları yakalamak için önce ekranınızda beliren Pokemon'a dokunmanız gerekiyor. Ardından kamera ekranınız açılıyor ve sahip olduğunuz Poketoplarından bir tanesini o Pokemon'a fırlatmanız gerekiyor eğer Poketopunu doğru isabet ettirirseniz Pokemon'u yakalamış oluyorsunuz. Ayrıca oyun içerisinde size yakın olan Pokemon'lar, ekranın sağ alt köşesinde beliriyor bu sayede çok fazla uzağa gitmeden yakın çevrenizde Pokemon arayabiliyorsunuz.

Hangi Pokemon Türü Nerede Bulunur?

Her Pokemon oyununda olduğu gibi, Pokemon Go'da da belli Pokemon'lar sadece belli yerlerde karşınıza çıkabiliyor. Pokemon'ların tiplerine göre bulundukları noktalar da değişiyor.

Şu an için oyunda 18 farklı Pokemon tipi var, bunlar:

Böcek

Ejderha

Elektrik

Peri

Dövüş

Ateş

Hayalet

Çimen

Buz

Toprak

Normal

Uçan

Zehir

Psişik

Kaya

Su

Çelik

Karanlık

Bazı Pokemon'ların 2 farklı tipi olabiliyor ve her tipin yoğunlukta olduğu bölgeler mevcut. Oyunda Pokemon'lar Gym'lerde savaştırılabiliyor ve her bir tip diğer bir tipe karşı üstün ya da zayıf olabiliyor. Bu sebeple oyunda başarılı olmak için her tipte Pokemon'a sahip olmak gerekiyor.

Böcek Tipi Pokemonlar Nerede Bulunur?

Böcek tipi Pokemonları bulmanın en kolay yolu doğal ve yeşillik alanlara gitmektir. Ormanlık alanlar, parklar ve bahçeler böcek tipi Pokemon yakalamak için gayet uygundur. Pokemon Go içerisinde şu an 12 adet böcek tipi Pokemon mevcut. Bunlar; Caterpie, Pinsir, Butterfree, Venonat, Venomoth, Scyther Weedle, Kakuna, Beedrill, Paras, Parasect, ve Metapod. Bu Pokemonları gezerek bulabileceğiniz gibi bazılarına da sadece geliştirme (evolve etme) yolu ile sahip olunabiliyor.

Peri Tipi Pokemonlar Nerede Bulunur?

Peri tipi Pokemonlar da ejder tipi Pokemonlar gibi şehirlerin bilindik alanlarında bulunabiliyorlar. Ayrıca cami ve mezarlık çevrelerinde de bir peri Pokemonuna rastlamak mümkün. Şu an için oyunda sadece 5 adet peri tipi Pokemon mevcut, bunlar; Jigglypuff, Wigglytuff, Clefairy, Clefable ve Mr. Mime.

Toprak Tipi Pokemonlar Nerede Bulunur?

Toprak tipi Pokemonlar, şehir merkezinde yaşayan insanlar için bulması güç olan Pokemonlar arasında. Genel olarak toprağın ve çamurun bol olduğu yerlerde görünen toprak tipi Pokemonlarını taşralarda, köylerde ve çiftlik gibi yerlerde bulmak mümkün. Oyunda şu an 14 adet toprak tipi Pokemon bulunmakta, bunlar; Sandshrew, Sandslash, Onyx, Cubone, Marowak, Rhyhorn, Rhydon, Diglett, Dugtrio, Geodude, Graveler, Golem, Nidoqueen ve Nidoking. Her Pokemon tipinde olduğu gibi toprak tipi Pokemonların bazılarına sadece geliştirme yolu ile sahip olabiliyorsunuz.

Uçan Tip Pokemonlar Nerede Bulunur?

Oyun içerisindeki tüm uçan tip Pokemonların ikinci bir tipi mevcuttur. Uçan tip yan bir tiptir diyebiliriz. Durum böyle olunca oyunda diğer tiplere sahip ve aynı zamanda uçan tipi olan pek çok Pokemon mevcut. Uçan tip Pokemonları, çiftliklerde, parklarda, bahçelerde kısacası açık alanlarda bulabilirsiniz. Oyunda şu an uçan tip olan 33 Pokemon bulunmakta, bunlar; Charizard, Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Spearow, Fearow, Farfetch'd, Doduo, Dodrio, Butterfree, Zubat, Golbat, Scyther, Aerodactyl, Gyarados, Dragonite, Articuno, Zapdos ve Moltres. Bu Pokemonlardan bazıları geliştirme yolu ile çok daha kolay elde edilebilir, öte yandan Articuno, Zaptos ve Moltres oyundaki nadir Pokemonlardan bu sebeple bu 3 Pokemon'a nerede ne zaman rastlayacağınız belirsiz.

Ateş Tipi Pokemonlar Nerede Bulunur?

Ateş tipi Pokemonlar, sıcak ve kuru yerlerde sıklıkla karşınıza çıkabilmektedir. Şehir içerisinde yeşillik ve suyun olmadığı her alanda bir ateş Pokemonuna rastlayabilirsiniz. Uzmanlar, ateş Pokemonlarının en çok bulunduğu yerlerin volkanik araziler olduğunu söyleseler de siz en iyisi yanardağlardan uzak durun ve ateş Pokemonlarınızı şehrin sudan uzak yerlerinde arayın. Oyun içerisinde şu an 12 adet ateş tipi Pokemon mevcut. Bunlar; Charizard, Charmeleon, Charmander,, Arcanine, Magmar, Rapidash, Flareon, Ninetales, Vulpix, Growlithe, Ponyta ve Moltres. Bu listedeki bazı Pokemonları dışarıda yakalayabildiğiniz gibi bazılarına da sadece geliştirme yolu ile sahip olabiliyorsunuz. Örneğin, Charizard sahibi olabilmeniz için Charmender'ınızı geliştirmeniz gerekiyor.

Dövüş Tipi Pokemonlar Nerede Bulunur?

Dövüş tipi Pokemonları spor ile alakalı her yerde bulabilirsiniz. Spor salonlarında, stadyum çevrelerinde, ufak basket sahaları ve halı saha civarlarında bir dövüş Pokemonuna rastlayabilmek oldukça mümkün. Oyunda 8 adet dövüş tipi Pokemon bulunmakta, bunlar; Mankey, Primeape, Machop, Machoke, Machamp, Hitmonlee, Hitmonchan ve Poliwrath (Su/Dövüş). Yine bu tip Pokemonların da bazılarını geliştirme yolu ile elde edebiliyorsunuz.

Zehir Tipi Pokemonlar Nerede Bulunur?

Zehir tipi Pokemonlar genellikle ıslak, nemli ve endüstriyel alanlarda bulunabiliyor. Adım başı karşınıza çıkmasalar da sağlam bir turun ardından bir tanesine rastlamanız çok zor olmayacaktır. Pokemon Go'da şu an 33 adet zehir tipi Pokemon var, bunlar; Bellsprout, Weepinbel, Victreebel, Ekans, Arbok, Nidoran (dişi), Nidoran (erkek), Nidorina, Nidoqueen, Nidorino, Nidoking, Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Oddish, Gloom, Vileplume, Weedle, Kakuna, Beedrill, Venonat, Venomoth, Zubat, Golbat, Grimer, Muk, Koffing, Weezing, Tentacool, Tentacruel, Gastly, Haunter ve Gengar. Hatırlatmakta fayda var, Pokemon türlerinden bahsederken bazı Pokemonların 2 tipe sahip olduğunu söylemiştik bu sebeple bu listede diğer tiplere ait Pokemonlar görürseniz şaşırmayın. Zehir tipi Pokemonların da bir kısmına sadece geliştirme yolu ile sahip olunabiliyor.

Elektrik Tipi Pokemonlar Nerede Bulunur?

Elektrik tipi Pokemonlar sadece endüstriyel alanlarda bulunabiliyor, yani bir sanayi sitesine gidecek olursanız bir sürü elektrik Pokemonu yakalayabilirsiniz. Oyunda şu an için 9 adet elektrik Pokemonu mevcut, bunlar; Magnemite, Magneton, Voltorb, Electrode, Electabuzz, Jolteon, Pikachu, Raichu, Zapdos. Zaptos uçan Pokemonlarda bahsettiğimiz, nadir 3 Pokemondan bir tanesi o sebeple nerede bulabileceğinizi, siz bulana kadar belirsiz.

Su Tipi Pokemonlar Nerede Bulunur?

Tahmin edebileceğiniz gibi su tipi Pokemonları bulabilmeniz için suyun olduğu yerlere gitmeniz gerekiyor. Plajlar, havuzlar ve hatta parklardaki süs havuz ve fıskiyelerin yakınında bir su Pokemonuna rastlamanız hiç zor olmayacaktır. Ormanlık bir alanda iseniz nehir ve göl çevresinde de pek çok su Pokemonu bulabilirsiniz. Pokemon Go'da 32 adet su tipi Pokemon mevcut, bunlar; Squirtle, Wartortle, Golduck, Poliwhirl, Blastoise, Psyduck, Poliwag, Poliwrath, Shellder, Kingler, Horsea, Krabby, Omastar, Goldeen, Seadra, Kabuto, Kabutops, Omanyte, Tentacruel, Tentacool, Seel, SlowPoke, Dewgong, Slowbro, Cloyster, Staryu, Seaking, Magikarp, Starmie, Gyarados, Vaporeon ve Lapras. Bu su Pokemonlarının da bazılarına sadece geliştirme yolu ile sahip olabiliyorsunuz. Örneğin Blastoise sahibi olmak için Squirtle'ınızı once Wartortle'a ardından Blastoise'e geliştirmeniz gerekiyor.

Hayalet Tipi Pokemonlar Nerede Bulunur?

Hayalet tipi Pokemonları, camilerde ve mezarlıklarda bulmak mümkün geceleri ise parklarda da karşınıza çıkabiliyorlar. Şu an için oyunda sadece 3 adet hayalet tipi Pokemon mevcut; Gastly, Haunter ve Gengar. Eğer bir Gastly yakalarsanız, geliştirme yolu ile Haunter ve Gengar'a sahip olabilirsiniz.

Çimen Tipi Pokemonlar Nerede Bulunur?

Çimen Tipi Pokemonlara her türlü yeşil alanda rastlamak mümkündür. Böcek tipi Pokemonlarla aynı alanlarda bulunan çimen tipi Pokemonları; ormanlarda, parklarda, bahçelerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Şu an için oyunda 14 adet çimen tipi Pokemon mevcut, bunlar; Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Oddish, Exeggcute, Exeggutor, Tangela, Gloom, Vileplume, Bellsprout, Weepinbell, Victreebell, Paras ve Parasect. Yine bu listedeki çimen Pokemonlarının bazılarına sadece geliştirme yolu ile sahip olabiliyorsunuz.

Ejderha Tipi Pokemonlar Nerede Bulunur?

Pokemon Go'da şu an çok az ejderha tipi Pokemon olduğu için bu Pokemonlar şehirlerin ünlü yapıları ve anıtları etrafında bulunabiliyorlar. Oyunda 3 adet ejderha tipi Pokemon var, bunlar; Dratini, Dragonair ve Dragonite. Eğer bir Dratini yakalamayı başarırsanız, geliştirme yolu ile Dragonair ve Dragonite sahibi olabilirsiniz.

Psişik Tip Pokemonlar Nerede Bulunur?

Psişik tip Pokemonların nerede karşınıza çıkacağı kesin değil. Gece vakti parklarda görülebiliyorlar aynı zamanda büyük binalar ve hastane çevrelerinde de bir psişik Pokemon'a rastlayabilirsiniz. Şu an için Pokemon Go'da 14 adet psişik Pokemon bulunuyor, bunlar; Drowzee, Hypno, Exeggcute, Exeggutor, SlowPoke, Slowbrow Jynx, Mr. Mime, Abra, Kadabra, Alakazam, Mewtwo ve Mew. Bu listedeki bazı Pokemonlara yine sadece geliştirme yolu ile sahip olunabiliyor fakat Mew ve Mewtwo oyundaki en güçlü 2 Pokemon oldukları için bulunması çok zor olan ve nerede karşınıza çıkacağı hiç belli olmayan Pokemonlar olduğunu belirtmekte fayda var.

Normal Tip Pokemonlar Nerede Bulunur?

Normal tip Pokemonlar bulması en kolay Pokemonlardır. Adımınızı attığınız her yerde karşınıza çıkabilirler. Oyun içerisinde 22 adet normal tip Pokemon mevcut, bunlar; Pidgey, Rattata, Pidgeotto, Pidgeot, Raticate, Fearow, Speraow, Lickitung, Kangashkan, Ditto, Eevee, Tauros, Porygon, Wigglypuff, Jigglypuff, Persion, Meowth, Doduo, Farfetch'd, Dodrio, Chansey ve Snorlax. Yine bu Pokemonların da bazıları sadece geliştirme yolu ile elde edilebiliyor.

Çelik Tipi Pokemonlar Nerede Bulunur?

Çelik tipi Pokemonlar, çeliğin çok olduğu yerlerde karşınıza çıkabiliyor. Büyük plazalar ve tren istasyonları çelik Pokemon yakalamak için uygun yerler. Kendi güvenliğiniz için tren istasyonlarında Pokemon ararken dikkatli olmanızı öneriyoruz. Oyunda şu an sadece 2 adet çelik tipi Pokemon mevcut, onlar da Magnemite ve Magneton. Eğer bir Magnemite yakalarsanız onu geliştirerek Magneton'a dönüştürebilirsiniz.

Kaya Tipi Pokemonlar Nerede Bulunur?

Kaya tipi Pokemonlar genel olarak binaların çevresinde bulunuyor. İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşıyorsanız sokağa çıktığınızda bir kaya Pokemonuna rastlamanız zor olmayacaktır. Otoparklar ve otoyollar da kaya tipi Pokemonlarının sıklıkla görüldüğü yerler arasında. Pokemon Go'da 11 tane kaya Pokemonu bulunuyor, bunlar; Omanyte, Omastar, Kabuto, Kabutops, Geodude, Graveler, Golem, Onix, Rhyhorn, Rhydon, ve Aerodactyl. Digger tip Pokemonlarda olduğu gibi kaya tipi Pokemonların bazılarına sadece geliştirme yolu ile sahip olunabiliyor.

Buz Tipi Pokemonlar Nerede Bulunur?

Buz tipi Pokemonları bulmak için gitmeniz gereken yerler tabi ki de karlı ve buzlu alanlar. Mevsim şartlarından ötürü kar ve buz olan yerler bulamıyorsanız, nehir ve göl kenarlarında da buz tipi Pokemonlara rastlamak mümkün. Oyunda 5 adet buz tipi Pokemon bulunuyor, bunlar; Lapras, Jynx, Dewgong, Cloyster ve Articuno. Articuno nadir bulunan 3 kuş arasında bu sebeple onu nerede bulacağınız size kalmış.

Karanlık Tipi Pokemonlar Nerede Bulunur?

Karanlık Pokemonların bulunduğu alanlarda büyük ihtimal şehrin karanlık bölgeleri, tüneller, alt geçitler vb olacaktır. Güvenliğiniz açısından karanlık Pokemon ararken dikkatli olmanızı öneririz.

Artık hangi tür Pokemonun nerelerde bulunduğunu öğrendiğinize göre size etrafı gezip dolaşmak kalıyor. Oyunda başlangıç için toplayabileceğiniz en fazla Pokemon sayısı 250, en fazla yumurta sayısı ise 9'dur. Fakat Coin kullanarak bu kapasiteyi arttırabilirsiniz. Oyuncular isterlerse gerçek para karşılığı Coin satın alabiliyorlar.

Pokemon Nasıl Yakalanır?

Pokemonların nasıl yakalanacağı konusunu yazının başında anlatmıştık fakat tekrar etmek amaçlı özetlemek gerekirse haritadaki yönlendirmeler doğrultusunda karşınıza çıkan Pokemon'a dokunarak kamera ekranını açıyorsunuz. Açılan kamera ekranında ilgili Pokemon beliriyor ve Poketopu fırlatarak o Pokemonu yakalıyorsunuz ve unutmayın eğer Poketopunu Pokemonun kafasına isabet ettiremezseniz Pokemonu yakalayamıyorsunuz. Ayrıca yakınız da Pokemon var ise sağ altta nearby seçeneğine girerek yakınızdaki Pokemonları liste halinde görebilirsiniz.

Pokedex Nedir?



Pokemon'un çizgi filmlerinden de aşina olduğumuz Pokedex, gördüğünüz ve yakaladığınız Pokemonların kaydını tutan dijital bir asistandır. Pokemonlar hakkında edinmek istediğiniz bilgileri Pokedex içerisinde bulabilirsiniz. Pokedex'e girmek için haritadayken Main Menu'ye girerek ordan Pokedex'e bakabilirsiniz. Pokedex içerisinde, yakaladığınız Pokemonların görsellerini görebilirsiniz, görüp de yakalayamadıklarınız silüet halinde gözükür ve hiç karşılaşmadığınız Pokemonların da numarası gözükür.

Pokestop Nedir?

Pokemon Go'da sadece Pokemonlar bulunmuyor. Haritanın belli alanlarında Pokestop denilen ve oyun içinde gereken eşyaları alabileceğiniz yerler mevcut. Pokestoplar genelde şehirlerin bilindik ve merkezi alanlarında bulunuyorlar ve haritada ayrı bir sembol ile belirtilmiş oluyorlar.

Bir Pokestop'tan alabileceğiniz şeylerin başında Poketopları (Pokeball) geliyor. Oyunda şu an için 3 tip Poketopu mevcut; Pokeball, Great Ball (12. Seviyeye gelindiğinde alınabiliyor) ve Ultra Ball (20. Seviyeye gelindiğinde alınabiliyor). Poketopları oyunda hayati bir önem taşıyor, Poketopları olmadan Pokemonları yakalayamıyorsunuz ve oyun boyunca sürekli harcanan eşyalar arasında.

Pokestop'larda bulabileceğiniz bir diğer önemli eşya da Incense. Incense sayesinde etrafınızda bulunan ama göremediğiniz gizli Pokemonları kendinize çekmeniz mümkün oluyor. Kullanıldığı andan itibaren 30 dakika boyunca aktif kalan Incense ile Pokemon bulma şansınız bir hayli artıyor.

Pokestop'tan alabileceğiniz bir diğer mucizevi eşya, Egg Incubutor. Oyunda gezindiğiniz süre boyunca karşınıza sadece Pokemon değil yumurtalar da çıkıyor bu yumurtaların içinden de tabi ki Pokemon çıkıyor. Fakat bu yumurtalar tek başlarına bir şey ifade etmiyorlar ve yumurtalar açılması için kuluçkaya ihtiyaç duyuyorlar, bu kuluçka vazifesini de Egg Incubutor'lar görüyor. Oyunun başında size bir adet Incubutor veriliyor ama bu alet çabuk bozulabiliyor bu sebeple bir Pokestop'a gidip Coin karşılığı başka bir tane alabiliyorsunuz.

Pokestop'lardan alabileceğiniz bir diğer faydalı eşya ise Lure Module. Lure Module'ler Pokestop'lar etrafında kullanılabiliyor ve kullanıldığı andan itibaren 30 dakika boyunca Pokestop etrafında Pokemon belirmesini sağlıyor. Sizin kullanmış olduğunuz Lure Module'ün etkisinden etraftaki diğer oyuncular da faydalanabiliyor. Özellikle büyük park ve çok sayıda Pokestop olan yerlerde sıkça Lure görebilirsiniz. Maçka parkı, Abbasağa parkı, Moda sahil, Beşiktaş sahil gibi yerlerde günün her saati Lure bulunan Pokestop'lar ile karşılaşabilirsiniz.

Pokestop'ta bulabileceğiniz bir diğer kullanışlı eşya ise Razz Berry, dışarda gezerken bir Pokemon'a denk geldiğinizde önce o Pokemon'a Razz Berry verirseniz, Poketopu attığınızda o Pokemonu yakalamanız daha kolay oluyor, bu sebeple yanınızda birkaç tane Razz Berry olması sizin için faydalı olacaktır.

Pokemonları savaştırmak, Pokemon Go'daki temel aktivitelerden bir tanesi. Savaştırdığınız Pokemonlar da haliyle zarar görüyor ya da savaşamayacak duruma geliyor. Bu gibi durumlar için Pokestoplar'da 2 adet eşya mevcut, Potion ve Revive; Potion, GYM'deki savaşların ardından canı azalan Pokemonunuzun canını geri doldurmak için kullanılan bir eşya. Şu an için 3 farklı potion çeşidi mevcut; Potion (20 HP), Super Potion(50 HP), Hyper Potion(200 HP). Revive ise savaş sonucu tüm canını kaybeden Pokemonları tekrar canlandırmak için kullanılan bir eşyadır. Eğer bir Gym'de savaşıyorsanız yanınızdan potion ve revive eksik etmeyin.

Pokemonlar Nasıl Geliştirilir?

Pokemonlarınızı yakaladıktan sonra yapmanız gereken şey onları güçlendirmek ve geliştirmektir. Pokemonlarınızı geliştirmek için ise Candy ve Stardust denen birimler mevcut. Candy biriktirmenin en iyi yolu yine Pokemon yakalamaktır, aynı Pokemondan birkaç taneye sahipseniz bu Pokemonları professor Willow'a götürüp karşılığında candy alabilirsiniz. Yeteri kadar candy sahibi olduğunuz zaman Pokemonlarınıza seviye atlatmak ya da Evolve (geliştirmek) etmek için kullanabilirsiniz.

Pokemonlarınızı geliştirmeye yarayan bir diğer birim ise Stardust. Stardurst, candy'lerden farklı olarak, hangi Pokemondan elde ederseniz edin o stardust'ı başka bir Pokemunu geliştirmek için kullanabilirsiniz. Stardust elde etmenin yolu candy elde etmenin yolu ile aynıdır; Pokemon yakalayarak, yumurtalardan Pokemon çıkartarak ve profesöre Pokemon gönderme karşılığında Stardust alabilirsiniz.

Pokemonlar belli bir seviyeye ulaştığında yine Stardust ve candy kullanılarak geliştirilebilir bu işleme evolve denir. Bazı Pokemonlar 2 kere evolve olabilirken bazı Pokemonların evolve olmuş hali mevcut değildir.

Pokemon evolve olabiliyorsa, Pokemonun bilgilerine girdiğinizde power up (güçlendir) seçeneği altında karşınıza çıkmaktadır. Pokemonlarınızı en güçlü hale getirmek için evolve etmeniz gereklidir.