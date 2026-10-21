Filistin yanlısı yazara sansür şoku, kitapları yasaklandı

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İrlandalı ünlü yazar Sally Rooney’nin, İngiltere’de yasaklı terör örgütleri listesine alınan "Filistin Eylemi" (Palestine Action) grubuna destek vermesi gerekçesiyle kitaplarının İngiltere’deki satışı durduruldu. Kararın ardından edebiyat dünyası ayağa kalktı; aralarında Nobel ödüllü edebiyatçıların da bulunduğu 150’den fazla yazar ve sanatçı, İngiliz hükümetine ortak bir mektup yayımlayarak tepki gösterdi.

TELİF GELİRLERİNİ FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN BAĞIŞLAMIŞTI

İngiltere İşçi Partisi hükümetinin "Filistin Eylemi" grubunu terör örgütleri listesine dahil etmesinin ardından, gruba maddi veya manevi destek sağlamak suç kapsamına alındı. Yazar Sally Rooney ise eserlerinden elde ettiği telif gelirlerini bu gruba aktaracağını açıklamıştı. Bu durum üzerine yazarın İngiltere'deki yayıncısı Faber, yasal mevzuatlar gereği telif ödemesi yapamayacaklarını belirterek Rooney’nin de onayıyla kitapların ülkedeki dağıtımını ve satışını tamamen durdurdu.

150'DEN FAZLA SANATÇIDAN İNGİLİZ HÜKÜMETİNE AÇIK MEKTUP

Aralarında Annie Ernaux, Anne Carson, Zadie Smith, Tilda Swinton ve Paul Mescal gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu 150'den fazla sanatçı ve akademisyen, yasağa karşı imza kampanyası başlattı. Yayımlanan ortak bildiride, “Sally Rooney bir yazar, terörist değil. Kitapları kamuoyuna açık olmalı. Kötü tasarlanmış terörle mücadele yasalarına dayanılarak kitapların satıştan kaldırılması, temel ifade özgürlüğü ilkelerine yönelik bir saldırıdır. Doğrudan veya dolaylı her türlü sansürü kesinlikle reddediyoruz” ifadelerine yer verildi.

YASAK KARARI YÜKSEK MAHKEME’DE

Filistin yanlısı grubun yasaklanması kararına ilişkin açılan iptal davasının önümüzdeki ay İngiltere Yüksek Mahkemesi tarafından görülmesi beklenirken, yazar Rooney gözaltına alınma riski nedeniyle İngiltere’ye yapacağı ziyaretleri iptal etti.