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Erdoğan'ın kravatındaki detay dikkat çekti

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Erdoğan'ın kravatındaki detay dikkat çekti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda taktığı kravattaki detay dikkat çekti. Erdoğan'ın KAAN savaş uçağı desenli kravat taktığı görüldü.

Ak Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kıyafetindeki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan’ın toplantıya, Türkiye’nin yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği Milli Muharip Uçak KAAN desenli bir kravatla katıldığı görüldü.

ERDOĞAN'IN KRAVATINDA "KAAN" DETAYI

Erdoğan’ın kravatındaki KAAN silüeti, salondakiler ve ekran başındakiler tarafından savunma sanayisine verilen sembolik bir destek mesajı olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı, daha önce de yerli üretim projelerini simgeleyen benzer detaylarla kamuoyunun karşısına çıkmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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