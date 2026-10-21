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Avrupa’da kamu kurumlarına ait birçok internet sitesi devre dışı kaldı

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Avrupa’da kamu kurumlarına ait birçok internet sitesi devre dışı kaldı
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Dünya genelinde yaygın kullanım alanına sahip PHP yazılım dilinde ortaya çıkan güvenlik açığı nedeniyle Avrupa'da kamuya ait birçok internet sitesi devre dışı kaldı.

Avrupa’da birçok internet sitesi servis dışı kaldı. Dünya genelinde yaygın kullanım alanına sahip PHP yazılım dilindeki güvenlik açığı, Avrupa’da kamu kurumlarına ait internet sitelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda internet sitesini etkiledi. Başta Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yoğun olarak bulunduğu Belçika olmak üzere Hollanda, Fransa, Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerde kamuya ait birçok internet sitesi tedbir amacıyla kapatıldı.

PHP YAZILIM DİLİNDE AÇIK ÇIKTI

Siber güvenlik uzmanları tarafından yakından takip edildiği belirtilen sorun, dünya genelinde yoğun olarak kullanılan PHP adlı yazılım dilinde rastlanan iki güvenlik açığının tespit edilmesiyle ortaya çıktı. Belçika Siber Güvenlik Merkezi (CCB), henüz doğrulanmış bir saldırı olmadığını açıkladı ancak riskin yüksekliği nedeniyle sitelerin kapatılmasını tavsiye etti. CCB’nin kendi sitesi de güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

HASTANELERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Belçika'da Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığının internet siteleri servis dışı bırakıldı. Söz konusu siber açıklar nedeniyle hastaneler başta olmak üzere birçok kurum etkilendi. Tedbir kapatmalarından Belçika medyası ve eğitim platformlarının da etkilendiği bildirildi. Belçika'nın Flaman kesimindeki kamu siteleri büyük oranda devre dışı bırakıldı.

Hollanda'da ulusal dijital kimlik sistemi DigiD, Rotterdam Limanı portalı, Schiphol Havalimanı mobil uygulaması, Temsilciler Meclisi internet siteleri, Fransa'da emniyet birimlerinin internet siteleri, Almanya ve Finlandiya'da kamu siteleri tedbir amacıyla kapatıldı.

SİBER SALDIRI YOK, SİSTEMLER GÜNCELLENİYOR

Ortaya çıkan güvenlik açığı ile yaşanan süreç, Avrupa’nın dijital altyapısının kırılganlığını gösteren son yılların en geniş çaplı siber güvenlik operasyonu olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar ve kamu yetkilileri, sistem kapatmalarının siber saldırıdan kaynaklanmadığını, güvenlik ve tedbir amaçlı olduğunu belirtiyor. Söz konusu ülkelerde kapalı tutulan sitelerde gerekli güncellemelerin yapıldığı belirtilirken, sitelerin yeniden ne zaman aktif edilebileceği konusunda bilgi verilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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