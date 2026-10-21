Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray'ın Osimhen ile kazandığı penaltı iptal edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın Osimhen ile kazandığı penaltı iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşılaşan Galatasaray, Victor Osimhen ile penaltı kazandı ancak VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen karşılaşmanın hakemi, penaltı kararını iptal etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşılaştı.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray, 27. dakikada Osimhen ile penaltı kazandı. Yunus Akgün, savunma arkasına harika bir pas gönderdi ve Osimhen’i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Osimhen, Berke Özer’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

VAR'IN UYARISIYLA PENALTI İPTAL

Penaltı kararının ardından hakem Rade Obrenovic, VAR incelemesi için saha kenarındaki monitöre gitti. Pozisyonu inceleyen Obrenovic kararını değiştirdi ve Galatasaray lehine verilen penaltıyı iptal etti. Oyun kaldığı yerden devam etti. 

İşte o pozisyon:

Görüntü: TRT

Görüntü: TRT

Görüntü: TRT

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
ATM'de bunu yapanlar yandı! Yargıtay'dan kritik karar

ATM'de bunu yapanların başı fena yanacak
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak

Tarihi adım! Türkiye 3 ülkeyle güçlerini birleştirdi
Fransa’da göstericilere parfüm sıkan işletmecinin restoranı ateşe verildi!

İşler iyice çığırından çıktı! Tek bir hareket koca restoranı kül etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo, bir malikane daha yaptırıyor! Tam 23 oda, 7 banyosu var

Ünlü isim bir malikane daha yaptırıyor! Tam 23 oda, 7 banyosu var
İngiliz basını, Sergen Yalçın'ı ''Beyni yok'' sözleriyle duyurdu

Sergen Yalçın'ı ''Beyni yok'' sözleriyle duyurdular
Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz

Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
Galatasaray'dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı

Maça saatler kala korkulan oldu: Yasak geldi!
Futbolun para kralları belli oldu! Türkiye’den tek isim listede

2026'da çuvalla para kazandılar! Türkiye’den tek isim listede
2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı

İzmir'de ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık
Başakşehir'de araçtan inip kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza kesildi

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Kesilen cezayı unutamayacaklar