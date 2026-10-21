Galatasaray'ın Osimhen ile kazandığı penaltı iptal edildi

Galatasaray'ın Osimhen ile kazandığı penaltı iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşılaşan Galatasaray, Victor Osimhen ile penaltı kazandı ancak VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen karşılaşmanın hakemi, penaltı kararını iptal etti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşılaştı.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray, 27. dakikada Osimhen ile penaltı kazandı. Yunus Akgün, savunma arkasına harika bir pas gönderdi ve Osimhen’i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Osimhen, Berke Özer’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
VAR'IN UYARISIYLA PENALTI İPTAL
Penaltı kararının ardından hakem Rade Obrenovic, VAR incelemesi için saha kenarındaki monitöre gitti. Pozisyonu inceleyen Obrenovic kararını değiştirdi ve Galatasaray lehine verilen penaltıyı iptal etti. Oyun kaldığı yerden devam etti.
İşte o pozisyon: