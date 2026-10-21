Galatasaray'ın Osimhen ile kazandığı penaltı iptal edildi

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşılaştı.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray, 27. dakikada Osimhen ile penaltı kazandı. Yunus Akgün, savunma arkasına harika bir pas gönderdi ve Osimhen’i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Osimhen, Berke Özer’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

VAR'IN UYARISIYLA PENALTI İPTAL

Penaltı kararının ardından hakem Rade Obrenovic, VAR incelemesi için saha kenarındaki monitöre gitti. Pozisyonu inceleyen Obrenovic kararını değiştirdi ve Galatasaray lehine verilen penaltıyı iptal etti. Oyun kaldığı yerden devam etti.

İşte o pozisyon: