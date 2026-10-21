Okan Buruk, ''Çok önemli'' diyerek uyardı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesi açıklamalar yaptı.

"RAKİBİMİZDE DEĞİŞİKLİKLER VAR"

Rakibi Lille hakkında konuşan Okan Buruk, "Rakibimizde değişiklikler var. Ancelotti'nin basın toplantısında aslında o kokuyu almıştım. Giroud'nun durumu, genç kanat oyuncusu... İlk 11'de sol beklerinde değişiklik var, Verdonk oynuyor. Önde biraz daha hızlı, geçişe uygun bir takım oldular. Haroldsson solda mı merkezde mi oynayacak. Üçlünün nasıl oynayacağını ısınmadaki duruşlarından görebiliriz." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HEDEFLERİ GEÇİŞ OYUNU"

Sözlerine devam eden tecrübeli teknik adam, Lille'in en büyük hedefinin geçiş oyunu olacağını belirterek, "Rakibimiz savunmada güvenli olacağı 3 orta saha ve 3 tane geçiş hücumu oynayacak isimle oynuyoruz. Buna doğru cevap vermemiz, top bizdeyken yerleşimimiz çok önemli. En büyük hedefleri geçiş oyunu olacak." sözlerini sarf etti.

"SAVUNMA ARKASI KOŞULAR ETKİLİ OLACAĞIMIZ YERLERDEN"

Oyun planı hakkında konuşmaya devam eden Okan Buruk, "Toplu oyunu iyi oynamalıyız. O ayaklara sahibiz. Top onlardayken de doğru baskılar yapabilirsek geçişler verebilen bir takım, Arsenal maçında bunu gördük. Geçişleri doğru yapabilirsek skoru bulabileceğimiz aksiyonlar olacak. Savunma arkası koşular, en etkili olacağımız yerlerden bir tanesi." dedi.

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