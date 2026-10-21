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Bayrampaşa'da eşine ürün satmaya çalışan kasabı bıçakla öldürdü

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Bayrampaşa'da eşine ürün satmaya çalışan kasabı bıçakla öldürdü Haber Videosunu İzle
Bayrampaşa'da eşine ürün satmaya çalışan kasabı bıçakla öldürdü
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İstanbul Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki eşinin işlettiği restorana ürün satılmasını istemeyen bir kişi, iddiaya göre uyarılarına rağmen satış yapmayı sürdüren kasabı takip ederek sokak ortasında bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kasap, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde iddiaya göre, Recep P. restoran işleten boşanma aşamasındaki eşine ürün satmaya çalışan kasap Fikret Korkmaz'ı satmaması konusunda tehdit etti. 

TAKİP EDİP BIÇAKLADI

Korkmaz'ın ürün satma ısrarına devam etmesinin üzerine Recep P., kasabı takip etmeye başladı. Yaya olarak çıkan Korkmaz'ı bir süre takip eden şüpheli, yolda Korkmaz ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen bıçaklı saldırıya dönüştü. Bıçağını çıkaran Recep P., kasap Fikret Korkmaz'ı yaraladı. Korkmaz aldığı bıçak darbeleri sonucu yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Fikret Korkmaz ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI 

Hastanede tedavi altına alınan Fikret Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli Recep P.'yi kısa sürede yakaladı.

"BENİM HANIMIMA MAL VERMEYİN, ÜRÜN VERMEYİN" DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Hayatını kaybeden Fikret Korkmaz'ın çalışanı olan İhsan Günaydın, "Şüpheli kişi bizim müşterimiz ama tanımıyorum. Hanımından ayrılmak isteyen bir kişi, 'Benim hanımıma mal vermeyin, ürün vermeyin' diyerek tehdit etmiş bizim patronumuzu. Öyle tartışmışlar. Daha sonra takip ediyor. Karşılaşıyorlar ve tartışma çıkıyor. Bıçaklanma olayı oluyor" dedi.

"YARALANAN KİŞİ ÇOK KAN KAYBETMİŞTİ"

Esnaf Ekrem Balcıoğlu, "Sesleri duyunca dışarıya çıktım. 1 kişi yerde yatıyordu. Tartışmışlar daha sonra şüpheli bıçak çekmiş. 'Beni bıçakla tehdit mi ediyorsun demiş' ölen arkadaş. Bir anlık öfkeyle üzücü bir olay yaşanmış. Baldırından yaralanmış kan akıyordu. Baya da bir akmıştı, havlu alıp tampon yapıp yardımcı olmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Daha sonra ambulans ve polis ekipleri geldi ama yaralanan kişi çok kan kaybetmişti. Öldüğü konusunda haberini aldık, burada kasap bir esnaf arkadaşımızmış. Üzüldüm tabi" şeklinde konuştu. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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