ABD, 5 ülkeden diplomatlarını çekiyor

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’da tırmanan çatışma riskleri nedeniyle bölgedeki birçok ülkede görev yapan diplomatik personelini geri çekmeye hazırlanıyor. Reuters ve AFP’nin aktardığı bilgilere göre tahliye planı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar ve Bahreyn’deki ABD misyonlarını kapsıyor.

TÜM DİPLOMATİK ÇALIŞANLARI VE AİLELERİNİ KAPSIYOR

Reuters haber ajansının 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Körfez bölgesindeki ABD büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerini tahliye etmeye hazırlandığı iddia edildi. Washington yönetimi, diplomatik personelin yanı sıra bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarına da durum daha da kötüleşmeden ticari uçuşlarla ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunuyor."

"HUSİLER İLE ÇATIŞMA" ENDİŞESİ

Güvenlik risklerinin en üst seviyeye çıkması üzerine alınan bu önlem, endişeleri de artırdı. Uzmanlar, diplomatların çekilmesinin bölgede daha büyük bir askeri hareketliliğin habercisi olabileceğine dikkat çekiyor.

İki ABD'li yetkilinin bu adımın özellikle Yemen'deki İran destekli Husiler ile bölgesel çatışmaların yeniden başlaması ihtimalinden kaynaklandığını söylediği kaydedilen haberde, ayrıca ABD'nin Suudi Arabistan'daki misyonundaki tüm personel ve ailelerinin tahliye edilebileceği belirtildi.

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Kaynak: Haberler.com