Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD, 5 ülkeden diplomatlarını çekiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD, 5 ülkeden diplomatlarını çekiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Orta Doğu'da savaş endişelerini artıran bir karar aldı. Reuters, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar ve Bahreyn'den tüm diplomatlarını ve ailelerini çekmeye hazırlandığını iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’da tırmanan çatışma riskleri nedeniyle bölgedeki birçok ülkede görev yapan diplomatik personelini geri çekmeye hazırlanıyor. Reuters ve AFP’nin aktardığı bilgilere göre tahliye planı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar ve Bahreyn’deki ABD misyonlarını kapsıyor.

TÜM DİPLOMATİK ÇALIŞANLARI VE AİLELERİNİ KAPSIYOR

Reuters haber ajansının 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Körfez bölgesindeki ABD büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerini tahliye etmeye hazırlandığı iddia edildi. Washington yönetimi, diplomatik personelin yanı sıra bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarına da durum daha da kötüleşmeden ticari uçuşlarla ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunuyor."

"HUSİLER İLE ÇATIŞMA" ENDİŞESİ

Güvenlik risklerinin en üst seviyeye çıkması üzerine alınan bu önlem, endişeleri de artırdı. Uzmanlar, diplomatların çekilmesinin bölgede daha büyük bir askeri hareketliliğin habercisi olabileceğine dikkat çekiyor.

İki ABD'li yetkilinin bu adımın özellikle Yemen'deki İran destekli Husiler ile bölgesel çatışmaların yeniden başlaması ihtimalinden kaynaklandığını söylediği kaydedilen haberde, ayrıca ABD'nin Suudi Arabistan'daki misyonundaki tüm personel ve ailelerinin tahliye edilebileceği belirtildi.

İlgili Haberler
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı, İran'da peş peşe patlamalarOrta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı, İran'da peş peşe patlamalar
İran'dan ABD'ye 7 şartlı rest! 'Talepler karşılanana kadar görüşme yapılmayacak'İran'dan ABD'ye 7 şartlı rest! "Talepler karşılanana kadar görüşme yapılmayacak"
Netanyahu'nun İran planını Trump bozdu! Hedefte nükleer tesisler vardıNetanyahu'nun İran planını Trump bozdu! Hedefte nükleer tesisler vardı
Trump 'Başka çarem yoktu' deyip dünyanın beklediği mesajı verdiTrump "Başka çarem yoktu" deyip dünyanın beklediği mesajı verdi
İsrail'de tartışma yaratan gizli toplantı! Genelkurmay Başkanı Zamir davet edilmediİsrail'de tartışma yaratan gizli toplantı! Genelkurmay Başkanı Zamir davet edilmedi
Kaynak: Haberler.com
Otomotiv devi harekete geçti! 105 binden fazla aracını geri çağırıyor

Tehlike büyük! Otomotiv devi 100 binden fazla aracını geri çağırdı
İYİ Parti'de istifa krizi! Dervişoğlu kapıyı gösterdi, Fakıbaba kararını açıkladı

Dervişoğlu o sözleri duyunca kapıyı gösterdi! Beklenen açıklama geldi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bulaşık makinesine saklamışlar

Bulunmayacağını sanıp bakın nereye saklamışlar! Tam 98 kilo
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyilmaz yilmaz:

Zaten belliydi İrana karş mekke şer ittifakini kurdu şimdi kenara çekiliyor köpekleriyle İrani baş başa bırakacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gültekin'in ölümü sonrası nefret paylaşımlarına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan nefret paylaşımlarına sessiz kalmadı
Arabanızın camında 200 TL görürseniz sakın almayın

Arabanızın camında 200 TL görürseniz sakın almayın
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü

Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapmıştı, hayalleri suya düştü

Yunanistan'da Türkiye isyanı: Bu kaderi hak ediyoruz, bizi sattılar

Yunanistan'da Türkiye isyanı: Bu kaderi hak ediyoruz, bizi sattılar
Tarihi maç! Manchester United'ı resmen perişan ettiler

Tarihi maç! Manchester United'ı resmen perişan ettiler
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı, İran'da peş peşe patlamalar

Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı, İran'da peş peşe patlama
Mekke Anlaşması'na Yeni Yol Grubu liderlerinden yorum

Mekke Anlaşması'na Yeni Yol Grubu liderlerinden yorum