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Galatasaray'dan Lille karşısında bir ilk

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Galatasaray'dan Lille karşısında bir ilk
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Galatasaray, Lille'i 4-2 mağlup ederek Fransız ekibini yenen ilk Türk takımı oldu. Ayrıca Lille, Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez sahasında 4 gol yedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fransa temsilcisi Lille’i 4-2 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. Pierre Mauroy Stadyumu’nda sergilediği muazzam performansla sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Türk futbol tarihi adına da bir ilki gerçekleştirdi.

LILLE'İ YENEN İLK TÜRK TAKIMI

Galatasaray, bu zaferle birlikte Lille’i deviren ilk Türk takımı unvanını elde etti. Fransız ekibi, daha önce Türk temsilcileriyle oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgisizlik serisi yakalamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, 4-2'lik skorla bu galibiyet hasretine son verdi.

AVRUPA'DA İLK KEZ SAHASINDA 4 GOL YEDİLER

Öte yandan Fransız ekibi Lille, Avrupa kupaları tarihinde kendi evinde ilk kez bir maçta 4 gol yeme üzüntüsünü de yaşadı. 

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