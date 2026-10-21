Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Montella 330 bin Euro'dan vazgeçti, Adana Demirspor'dan yanıt gecikmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Montella 330 bin Euro'dan vazgeçti, Adana Demirspor'dan yanıt gecikmedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü ve Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, eski teknik direktörleri Vincenzo Montella’ya alacaklarından vazgeçmesinden dolayı teşekkür etti.

  • Vincenzo Montella, Adana Demirspor'dan olan 330 bin Euro'luk alacağından vazgeçti.
  • Adana Demirspor yönetimi, 3 milyon 500 bin Euro borcu 347 bin Euro'ya indirerek toplamda 9 dosyayı kapattı.
  • Montella'nın alacağından vazgeçmesi, kulübün FIFA dosyası nedeniyle eksi puan ve ceza alması riskini ortadan kaldırdı.

Adana Demirspor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, Vincenzo Montella’nın kulüpten bulunan 330 bin Euro'luk alacağından vazgeçmesiyle ilgili açıklamalarda bulunuldu. 

ADANA DEMİRSPOR'DAN MONTELLA'YA TEŞEKKÜR

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü ile Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, Teknik Direktör Montella’ya, alacaklarından vazgeçmesi sebebiyle teşekkür etti.

''ADANA MONTELLA'DAN, MONTELLA ADANA'DAN KAZANDI''

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Adana Demirspor’un eski teknik direktörü Vincenzo Montella’ya teşekkür ederek, "Montella, büyük bir dostluk ve delikanlılık yaptı. Adana’da ona yapmıştı. Burası sayesinde yolu milli takıma düştü. Adana Montella’dan, Montella Adana’dan kazandı. Montella, son dakikada Adana’ya böyle zor zamanlarında çok büyük bir jest yaptı. Montella’ya çok teşekkür ederiz" dedi.

''TOPLAMDA 9 TANE DOSYAYI KAPATMIŞ OLDUK''

Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek ise Vincenzo Montella’nın alacağından vazgeçmesinin önemli olduğunu kaydederek, "Montella hoca bunu FIFA’ya dosya olarak açtırıp eksi puan yememize ve ceza almamıza sebep olabilirdi. Bu, büyük bir yük olarak önümüzden kalkmış oldu. Biz yönetim olarak, 3 milyon 500 bin Euro borcu, 347 bin Euro kadar bir paraya kapattık. Toplamda 9 tane dosyayı kapatmış olduk. Bunu sadece 10 ayda taraftar olarak yaptık. Bundan sonrasını birliktelikle, başkanlarımız, ve şehrin önde gelenleri, iş adamlarıyla bir araya geldiğimizde daha güzel bir tablo ortaya çıkabilir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Stat dışında şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar

Şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar
A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi

A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen'in ekibi
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı

Sesi titreye titreye konuştu, Galatasaraylılardan bile alkış aldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın hedefindeki Müslüman vekilden şaşırtan çağrı! Destekçilerinden para istedi

Müslüman vekil takipçilerinden para istedi
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var

31 Türk'ü istenmeyen kişi ilan etti! Listede Fatih Erbakan bile var
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem milletvekilliğinden istifa etti

İYİ Parti'de kriz! Hem partiden hem vekillikten istifa etti
Kulağına piercing yaptıran 17 yaşındaki çocuk 5 gecedir hastanede! Kalıcı hasar riski var

Kulağını deldirdi, 5 gecedir hastanede! Kalıcı hasar uyarısı
Yunan vatandaşlığı iddiasına Merve Boluğur’dan yanıt

Yunan vatandaşlığı iddiasına ünlü oyuncudan yanıt: Çok hızlı alacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki: Sevindirici haber aldık

Erdoğan'dan kritik anlaşmaya ilk tepki: Sevindirici haber aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler

Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler