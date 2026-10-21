Montella 330 bin Euro'dan vazgeçti, Adana Demirspor'dan yanıt gecikmedi

Adana Demirspor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, Vincenzo Montella’nın kulüpten bulunan 330 bin Euro'luk alacağından vazgeçmesiyle ilgili açıklamalarda bulunuldu.

ADANA DEMİRSPOR'DAN MONTELLA'YA TEŞEKKÜR

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü ile Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, Teknik Direktör Montella’ya, alacaklarından vazgeçmesi sebebiyle teşekkür etti.

''ADANA MONTELLA'DAN, MONTELLA ADANA'DAN KAZANDI''

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Adana Demirspor’un eski teknik direktörü Vincenzo Montella’ya teşekkür ederek, "Montella, büyük bir dostluk ve delikanlılık yaptı. Adana’da ona yapmıştı. Burası sayesinde yolu milli takıma düştü. Adana Montella’dan, Montella Adana’dan kazandı. Montella, son dakikada Adana’ya böyle zor zamanlarında çok büyük bir jest yaptı. Montella’ya çok teşekkür ederiz" dedi.

''TOPLAMDA 9 TANE DOSYAYI KAPATMIŞ OLDUK''

Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek ise Vincenzo Montella’nın alacağından vazgeçmesinin önemli olduğunu kaydederek, "Montella hoca bunu FIFA’ya dosya olarak açtırıp eksi puan yememize ve ceza almamıza sebep olabilirdi. Bu, büyük bir yük olarak önümüzden kalkmış oldu. Biz yönetim olarak, 3 milyon 500 bin Euro borcu, 347 bin Euro kadar bir paraya kapattık. Toplamda 9 tane dosyayı kapatmış olduk. Bunu sadece 10 ayda taraftar olarak yaptık. Bundan sonrasını birliktelikle, başkanlarımız, ve şehrin önde gelenleri, iş adamlarıyla bir araya geldiğimizde daha güzel bir tablo ortaya çıkabilir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.