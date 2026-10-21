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Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı

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Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı
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Kara para aklama iddiası ile başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Emir Sarıgül hakim karşısına çıktı. Emir Sarıgül, kardeşi Ömer Sarıgül gibi tutuklandı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında Emir Sarıgül tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Soruşturmada Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.'nin şirketler aracılığıyla 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon avroluk havale, 1 milyar avroluk fonun yurt dışına çıkarılması vaadi ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı işlemleri gerçekleştirdiği öne sürüldü.
  • Soruşturma kapsamında aralarında Ömer Sarıgül, Murat Ağırel, Aylin Kotil ve Volkan Aslanbaş'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kara para aklama soruşturmasında Emir Sarıgül tutuklandı.

SARIGÜL AİLESİNE SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığını, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel’e ilettikleri, bu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki ifadeleri; sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirildi. Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi.

Emir Sarıgül

Düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Ömer Sarıgül, Murat Ağırel, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavıdan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman ve Mehmet Ali Aslan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMİR SARIGÜL TUTUKLANDI

Avukatıyla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine teslim olan Sarıgül'ün emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Sarıgül sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Emir Sarıgül, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Emir Sarıgül, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (9)

Haber Yorumları128547Ab&:

hahaha atın Silivri ye Eko nun yanına

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Haber YorumlarıKöksal Aktaş:

hadi bakalım kurtar çocuklarını

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Haber Yorumları14531453:

Mustafa Sarıgül denen şahısta tutuklansın oda bu işin içinde

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Haber YorumlarıAli Fuat Seckin:

Elleme her şey çok güzel oluyor

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Haber YorumlarıNazım Arat:

SARIGUL aile gerçeği yaşanıyor. Mustafa sarigul yüreği yeterse gider mahkemeye kendi isteği ile savunmasını yapar, suclu ise vekillik arkasına saklanmayacagini beyan etmelidir

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