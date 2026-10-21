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İlk 3 puan! Galatasaray, Lille'i 4 golle dağıttı

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İlk 3 puan! Galatasaray, Lille'i 4 golle dağıttı
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Lille'i 4-2 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 3'e yükseltti.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 yendi.
  • Yunus Akgün'ün 2. dakikada attığı gol, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golü oldu.
  • Galatasaray bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazanarak 3 puana yükseldi; Lille üçüncü maçında da puan alamadı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Pierre Mauroy'da oynanan mücadeleyi Galatasaray, 4-2 kazandı.

YUNUS AKGÜN'DEN TARİHİ GOL

2. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattaki Barış Alper Yılmaz'ın ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Alexsandro, meşin yuvarlağa altıpas üzerine kafayla müdahale etti. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Yunus Akgün'ün vuruşunda, top ağlarla buluştu. Bu gol, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken gol oldu. 

LILLE'DEN YANIT GECİKMEDİ

7. dakikada Lille beraberliği yakaladı. Alexsandro'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Diaoune, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta ağları sarstı.

GALATASARAY'IN PENALTISI İPTAL

28. dakikada Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü. Yunus Akgün'ün ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen ceza alanına girdiği anda Berke Özer yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmek istedi. Bu pozisyonda Osimhen'in yere düşmesinin ardından hakem Rade Obrenovic, önce penaltı kararını verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Obrenovic, pozisyonun faul olmadığına karar vererek penaltıyı iptal etti.

FRANSIZ EKİBİ ÖNE GEÇTİ

39. dakikada Lille öne geçti. Orta sahadan atılan uzun pasta savunma arkasına sarkan Bakwa'nın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Haraldsson'ın pasında altıpas gerisinde topla buluşan Diaoune, ağları havalandırdı.

DEVRE OLMADAN EŞİTLİK GELDİ

44. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sallai'nin sağ kanattan ortasında ön direkte topa kafayla vuran Batrakov, fileleri havalandırdı.

TORREIRA İLE CİMBOM YENİDEN ÖNDE

Galatasaray, 52. dakikada yeniden öne geçti. Sara, köşe vuruşunda ortasını ön direğe açtı. Lucas Torreira, harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

OSIMHEN İLE FARK AÇILDI

Galatasaray, 61. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Batrakov’un başlattığı atakta top Osimhen’e geldi. Nijeryalı yıldız, pasını Barış Alper Yılmaz’a aktardı ve Barış’ın yeniden çevirdiği topu Osimhen ağlarla buluşturdu. Eski takımına karşı golünü atan Osimhen sevinç yaşamadı.

GALATASARAY İLK KEZ KAZANDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Okan Buruk'un öğrencileri, Devler Ligi'nde ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Lille, üçüncü maçında da puan alamadı. Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Stuttgar'ı ağırlayacak. Lille, Bodo/Glimt deplasmanına gidecek. 

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Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Gerçekleri tarih yazar, tarihide Galatasaray, tebrikler.

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Haber Yorumlarıidriskaraoglan33:

bir Fenerbahçe li olaraktan tebrik ediyorum

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Haber YorumlarıCasper:

Ne oldu şimdi??

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Haber YorumlarıRecep Yaşakan:

Türkiye'nin fatihi Türkiye'nin asllanı Avrupa'nın kralı tek takım Galatasaray şampiyonlar ligi'ne takımı

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Haber YorumlarıBoran Fırtınası:

Sahte bi galibiyet, takımda iş yok, defans berbat, kalecimiz berbat, orta saha berbat, barış yunus berbat, en baba yapacağımız puan 7

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