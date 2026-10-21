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Şafak Sezer’den Erdoğan’a övgü dolu sözler: Samimi ve doğal

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Şafak Sezer’den Erdoğan’a övgü dolu sözler: Samimi ve doğal Haber Videosunu İzle
Şafak Sezer’den Erdoğan’a övgü dolu sözler: Samimi ve doğal
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Ünlü komedyen Şafak Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Katıldığı BİR PROGRAMDA Erdoğan’a duyduğu sempatiyi anlatan Sezer, Cumhurbaşkanı’nın samimi ve doğal tavrını öne çıkardı. Sezer’in geçmişte Erdoğan için kullandığı “Dünyanın en güzel adamı” sözleri de yeniden hatırlandı.

Ünlü komedyen Şafak Sezer, Nil Gülsüm’ün programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin sözleriyle gündeme geldi. Erdoğan’ı neden sevdiği sorulan Sezer, Cumhurbaşkanı’nın kendisine karşı samimi ve doğal davrandığını söyledi. Ünlü komedyenin yıllar önce de Erdoğan için kullandığı övgü dolu ifadeler yeniden gündeme geldi.

“NEREDE KARŞILAŞSAK AYNI DOĞALLIĞI DEVAM EDİYOR”

Nil Gülsüm’ün, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı niye seviyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Şafak Sezer, Erdoğan’ın tavrını samimi bulduğunu belirtti.

Sezer, “Samimi ve doğal olduğu için. Bize karşı çok doğal, nerede karşılaşsak aynı doğallığı devam ediyor” ifadelerini kullandı.

YILLAR ÖNCE “DÜNYANIN EN GÜZEL ADAMI” DEMİŞTİ

Şafak Sezer, daha önce de Erdoğan’ın kendilerine destek olduğunu söyleyerek, “Dünyanın en güzel adamı. Allah uzun ömürler versin. Çok iyi bir insan. Desteği de var” demişti.

Sezer, Erdoğan’ın kendisini tanımadığı hâlde filmlerine ilgi gösterdiğini de anlatmıştı. Ünlü komedyen, Cumhurbaşkanı’nın filmlerini istediğini ve izleyeceğini söylediğini belirterek bu yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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