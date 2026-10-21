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Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i 10 kişi kalan Inter'e boyun eğdi

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Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i 10 kişi kalan Inter'e boyun eğdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk, deplasmanda Inter'e 1-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. Mücadelenin 69. dakikasında Bastoni'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Inter, 77. dakikada Augusto'nun attığı golle ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, İtalya deplasmanında Inter’e 1-0 mağlup olarak devler ligindeki ilk yenilgisini yaşadı.

10 KİŞİ KALAN INTER GALİBİYETE UZANDI

Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın 69. dakikasında Inter'de Alessandro Bastoni kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin eksilmesiyle baskısını artırması beklenen Ukrayna temsilcisi, 77. dakikada Carlos Augusto’nun kaydettiği gole engel olamadı. 

INTER İLK GALİBİYETİNİ ALDI

10 kişi kalmasına rağmen üstünlüğü ele geçiren Inter, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. 

ARDA TURAN İLK KEZ KAYBETTİ

Arda Turan ve öğrencileri ise mücadeleden eli boş dönerek namağlup unvanını kaybetti. Shakhtar Donetsk, oynadığı 3 maç sonunda 4 puanda kaldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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