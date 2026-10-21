Bodrum Çömlekçi'de bahçedeki ateşe düşen 87 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bahçesinde temizlik yaptığı sırada bastonunun kırılması sonucu yaktığı ateşin içine düşen Mehmet Ertok (87) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Bahçesinde temizlik ateşi yakan Mehmet Ertok, iddiaya göre kullandığı bastonun kırılması üzerine dengesini kaybederek ateşin içine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ertok'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı