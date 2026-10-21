Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'daki okullarda başörtüsü yasağı nedeniyle Ankara ile Bakü arasında gerilimin yaşandığı dönemde sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan Aliyev'i Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi’ne davet etti.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
  • Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
  • Erdoğan, Aliyev'i 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan Aliyev'e Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını belirtirken, Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi’ne davet etti. 

ERDOĞAN İLE ALİYEV ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Aliyev'i 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi’ne davet etti.

Bu kritik temas, Azerbaycan’daki okullarda uygulanan başörtüsü kısıtlaması nedeniyle iki ülke arasında yaşanan görüş ayrılıklarının ardından geldi. Türkiye’den gelen eleştirilere Bakü yönetiminin tepki göstermesiyle tırmanan gerilimin ardından yapılan görüşme, Ankara ve Bakü arasındaki diyalog kanalının yeniden güçlendiğine işaret etti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Azerbaycan’ın bağımsızlığının 35’inci yıl dönümünü bir kez daha kutlarken Aliyev’i, Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi’ne davet etti."

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım

İstenmeyen Türkler listesinde adını görünce büyükelçiliğe seslendi
Sağanakta bastonuyla mazgalı açmıştı! Vali Usta'dan Remziye Kurşun'a anlamlı ziyaret

Bastonuyla yaptığı hareket valiyi kapısına getirdi
Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti

Araçtaki adam diri diri yandı, o anları kaydederken kendini tutamadı
Fransızların bacakları titriyor! Korkularının adı Galatasaray’ın yıldızı

Fransızların bacakları titriyor! Resmen uykuları kaçtı
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti

Her firavunun bir Musa'sı vardır! Herkesi yenen takımı parçaladılar
Genç sevgiliyi hazmedemedi, dehşet saçtı

Genç sevgiliyi hazmedemedi, dehşet saçtı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Çek medyasından Fenerbahçe'yi kızdıracak manşet: Öfkeden kudurdular

Fenerbahçe'yi kızdıracak manşet: Öfkeden kudurdular