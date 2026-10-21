Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lille’in Brezilyalı savunma oyuncusu Alexsandro, Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray maçı öncesinde Osimhen'e meydan okuyarak ''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti. Maç boyunca rakibine zor anlar yaşatan Osimhen, mücadeleyi 1 golle tamamlayarak maçın oyuncusu oldu. Alexsandro ise maçı 5.9 rating ile tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Lille - Galatasaray mücadelesi öncesinde Lille’in Brezilyalı stoperi Alexsandro’nun "Osimhen'le aramızda savaş olacak" açıklaması maça damga vurmuştu. Ancak sahada son sözü Nijeryalı golcü söyledi.

MEYDAN OKUMAYI OSIMHEN KAZNADI

Mücadele boyunca rakip savunmaya zor anlar yaşatan Victor Osimhen, sergilediği üstün performans ve kaydettiği 1 golle Galatasaray’ın galibiyetinde başrolü oynayarak maçın adamı seçildi. 

ALEXSANDRO MAÇI 5.9 RATING İLE TAMAMLADI

Büyük iddiayla maça çıkan Alexsandro ise Osimhen karşısında çaresiz kalarak mücadeleyi 5.9 gibi düşük bir reyting puanıyla tamamladı. Victor Osimhen, hem skora katkısı hem de ikili mücadelelerdeki ezici üstünlüğüyle rakibinin meydan okumasına sahada yanıt vermiş oldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Yunus Akgün, 65 saniyede Galatasaray tarihine geçti

65 saniyede Galatasaray tarihine geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki: Sevindirici haber aldık

Erdoğan'dan kritik anlaşmaya ilk tepki: Sevindirici haber aldık
İğrençliğin böylesi! 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza

12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza
22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi

22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi
Juventus, Sörloth ile görüşmelere başladı

Milli yıldızlarımızla takım arkadaşı olması an meselesi
Çölün ortasına kışı getirdiler! Karın nasıl üretildiği ortaya çıktı

Çölün ortasına kışı getirdiler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Erdoğan ve Aliyev'den sürpriz görüşme! Kritik zirveye davet etti
Atina'da 10 binden fazla öğrenci ve öğretmen eğitim sistemindeki kronik sorunlara karşı yürüdü

Görüntüler Türkiye'nin yanı başından! Binlerce kişi sokaklara döküldü