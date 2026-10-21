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Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı

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Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı
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Galatasaray’ın Lille’i deplasmanda 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada takımının dördüncü golünü atan Victor Osimhen, eski takımına karşı sevinmedi. Nijeryalı yıldız, golün ardından avuçlarını birleştirerek tribünlere yöneldi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında konuk olduğu Lille’i 4-2 yenerek Fransa deplasmanından galibiyetle döndü. Sarı-kırmızılıların dördüncü golünü kaydeden Victor Osimhen’in gol sonrası hareketi öne çıktı.

GOLÜ ATTI, SEVİNMEDİ

Eski takımı Lille’in ağlarını havalandıran Osimhen, gol sevinci yaşamadı. Nijeryalı santrfor, avuçlarını birleştirip ellerini yüzüne doğru kaldırarak tribünlere döndü. Yıldız futbolcu, Galatasaray’ın skorunu dörde taşıdığı anı kutlama yapmadan karşıladı.

ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU

Kariyerinde Lille forması da giyen Osimhen, bu kez Galatasaray’ın başarısı için eski takımına karşı mücadele etti. Nijeryalı yıldız, attığı golle sarı-kırmızılıların 4-2’lik galibiyetine katkı sağladı.

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