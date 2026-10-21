Şanlıurfa'da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti

ŞANLIURFA'da metruk bir evde yaşanan olayda bir kişi elindeki sopa, bıçak ve taş ile 4 kişiyi darbetti. Olay anı, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Şanlıurfa'da metruk bir evde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi, bir kişi tarafından terk edilmiş bir metruk eve getirilerek, önce küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Ardından saldırgan, eline aldığı sopa, bıçak ve taşla 4 kişiye tekme ve tokatlarla saldırdı. Dakikalarca süren saldırı sırasında darbedilen kişiler, saldırganın eylemini sonlandırması için uzun süre dil döktü. Ancak şüpheli, uyarılara rağmen saldırısını sürdürdü. Yaşananlar, olay yerinde bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı