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Trump kılığındaki oyuncu Tahran'da sembolik hapishaneye konuldu

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Trump kılığındaki bir oyuncu, Tahran'daki Tecriş Meydanı'nda kurulan alanda sembolik hapishaneye konuldu. Parmaklıklar ardındaki oyuncu ilgi odağı olurken fotoğraf çekmek isteyenler nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın başkenti Tahran'da "sembolik" olarak hapishaneye atıldı.

Başkentteki Tecriş Meydanı'nda kurulan alanda, Trump kılığına girmiş bir oyuncu, reklam panosu şeklinde tasarlanan sembolik bir hapishanede parmaklıklar ardına konuldu.

Parmaklıkların arkasında Trump'ın hareketlerine benzer davranışlar sergileyen oyuncu, bölgede bulunanların ilgi odağı oldu.

Hapishanedeki sembolik Trump'ın fotoğraflarını çekmek isteyenler nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluştu.

Sembolik hapishanede ayrıca, ABD'nin Minab'daki Şecere-i Tayyibe Okulu'na yönelik saldırıları ile Sirik'te bir düğün evine düzenlenen saldırılarını hatırlatan ifadeler de yer aldı.??????????????

Kaynak: AA
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