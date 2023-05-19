Ortadoğu Teknik Üniversitesi Haberleri - Ortadoğu Teknik Üniversitesi Haber - Haberler

Kılıçdaroğlu: "Kul Hakkı Yiyenler, Uyuşturucu Baronları, Beşli Çeteler Bana Oy Vermez. Bunlar, Ben Cumhurbaşkanı Olmayayım Diye İftiralar, Adam...

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 29.04.2023