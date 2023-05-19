Ortadoğu Teknik Üniversitesi Haberleri - Ortadoğu Teknik Üniversitesi Haber - Haberler

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Ortadoğu Teknik Üniversitesi Haberleri

Ortadoğu Teknik Üniversitesi haber, Ortadoğu Teknik Üniversitesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

ODTÜ Bilim Kafe, Atakum'da Gençlerle Buluştu

ODTÜ Bilim Kafe, Atakum'da Gençlerle Buluştu

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 19.05.2023
İzmir'de Depreme Karşı Yapı Ön İnceleme Çalışmaları Başladı

İzmir'de Depreme Karşı Yapı Ön İnceleme Çalışmaları Başladı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 18.05.2023
İzmir'de Depreme Karşı Yapı Ön İnceleme Çalışmaları Başladı

İzmir'de Depreme Karşı Yapı Ön İnceleme Çalışmaları Başladı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 18.05.2023
YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği

YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 18.05.2023
YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği

YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 18.05.2023
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 MAYIS 2023

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 MAYIS 2023

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 18.05.2023
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 MAYIS 2023

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 MAYIS 2023

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 18.05.2023
Deep Purple'ın eski solisti Glenn Hughes Türkiye'de iki konser verecek

Deep Purple'ın eski solisti Glenn Hughes Türkiye'de iki konser verecek

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 17.05.2023
Deep Purple'ın eski solisti Glenn Hughes Türkiye'de iki konser verecek

Deep Purple'ın eski solisti Glenn Hughes Türkiye'de iki konser verecek

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 17.05.2023
ODTÜ Bilim Kafe, Atakumlu Gençlerle Buluşuyor

ODTÜ Bilim Kafe, Atakumlu Gençlerle Buluşuyor

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 16.05.2023
Bakan Özer: Millet iradesini tecelli ettirdi

Bakan Özer: Millet iradesini tecelli ettirdi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 16.05.2023
Bakan Özer: Millet iradesini tecelli ettirdi

Bakan Özer: Millet iradesini tecelli ettirdi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 16.05.2023
Bakan Özer: Millet iradesini tecelli ettirdi

Bakan Özer: Millet iradesini tecelli ettirdi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 16.05.2023
Bakan Özer: Millet iradesini tecelli ettirdi

Bakan Özer: Millet iradesini tecelli ettirdi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 16.05.2023
Gaziantep'te AK Parti 8, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve YSP birer vekil çıkardı

Gaziantep'te AK Parti 8, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve YSP birer vekil çıkardı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 15.05.2023
Gaziantep'te AK Parti 8, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve YSP birer vekil çıkardı

Gaziantep'te AK Parti 8, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve YSP birer vekil çıkardı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 15.05.2023
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Pazar Günü Bir Referandum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Pazar Günü Bir Referandum

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 12.05.2023
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Pazar günü bir referandum var

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Pazar günü bir referandum var

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 12.05.2023
ODTÜ Mezunları Derneği Şiddet ve Tacizle Mücadele Politika Belgesi'ni kabul etti

ODTÜ Mezunları Derneği Şiddet ve Tacizle Mücadele Politika Belgesi'ni kabul etti

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 12.05.2023
ODTÜ Mezunları Derneği, Şiddet ve Tacizle Mücadele Politika Belgesi'ni kabul etti

ODTÜ Mezunları Derneği, Şiddet ve Tacizle Mücadele Politika Belgesi'ni kabul etti

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 12.05.2023
Sait Faik Hikaye Armağanı'nın kazananı belli oldu

Sait Faik Hikaye Armağanı'nın kazananı belli oldu

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 11.05.2023
Sait Faik Hikaye Armağanı'nın kazananı Ayşegül Devecioğlu oldu

Sait Faik Hikaye Armağanı'nın kazananı Ayşegül Devecioğlu oldu

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 11.05.2023
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: 'Seni patates, soğan yüzünden göndereceğiz'

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: 'Seni patates, soğan yüzünden göndereceğiz'

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 10.05.2023
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti mitinginde konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti mitinginde konuştu

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 10.05.2023
Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş Hayatını Kaybetti

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş Hayatını Kaybetti

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 08.05.2023
Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 08.05.2023
Bahçeli ile görüş ayrılığı yaşayıp istifa etmişti! İşte Kemal Derviş'in hayatı

Bahçeli ile görüş ayrılığı yaşayıp istifa etmişti! İşte Kemal Derviş'in hayatı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 08.05.2023
Son Dakika! Eski Ekonomi Bakanı Kemal Derviş, hayatını kaybetti

Son Dakika! Eski Ekonomi Bakanı Kemal Derviş, hayatını kaybetti

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 08.05.2023
Esra Dermancıoğlu, bir kadınla imam nikahı kıydığı konuşulan Kadir Doğulu'yu tiye aldı: Benimle imam nikahı yaptı

Esra Dermancıoğlu, bir kadınla imam nikahı kıydığı konuşulan Kadir Doğulu'yu tiye aldı: Benimle imam nikahı yaptı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 30.04.2023
Kılıçdaroğlu: 'Kul Hakkı Yiyenler, Uyuşturucu Baronları, Beşli Çeteler Bana Oy Vermez. Bunlar, Ben Cumhurbaşkanı Olmayayım Diye İftiralar, Adam...

Kılıçdaroğlu: "Kul Hakkı Yiyenler, Uyuşturucu Baronları, Beşli Çeteler Bana Oy Vermez. Bunlar, Ben Cumhurbaşkanı Olmayayım Diye İftiralar, Adam...

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 29.04.2023
Kılıçdaroğlu: 'Kul Hakkı Yiyenler, Uyuşturucu Baronları, Beşli Çeteler Bana Oy Vermez. Bunlar, Ben Cumhurbaşkanı Olmayayım Diye İftiralar, Adam...

Kılıçdaroğlu: "Kul Hakkı Yiyenler, Uyuşturucu Baronları, Beşli Çeteler Bana Oy Vermez. Bunlar, Ben Cumhurbaşkanı Olmayayım Diye İftiralar, Adam...

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 29.04.2023
İYİ Parti, Eğitim Alanında Yaşanan Sorunları İşlediği Yeni Bir Seçim Videosu Yayınladı

İYİ Parti, Eğitim Alanında Yaşanan Sorunları İşlediği Yeni Bir Seçim Videosu Yayınladı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 28.04.2023
İYİ Parti'nin Eğitim Konulu Seçim Videosu Yayınlandı

İYİ Parti'nin Eğitim Konulu Seçim Videosu Yayınlandı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 28.04.2023
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiri: 'Vasatlığı seviyor'

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiri: 'Vasatlığı seviyor'

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 28.04.2023
Meral Akşener'den Erdoğan'a: Vasatlığı seviyor

Meral Akşener'den Erdoğan'a: Vasatlığı seviyor

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 28.04.2023
Bakan Varank, ODTÜ TEKNOKENT Kuluçka Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Bakan Varank, ODTÜ TEKNOKENT Kuluçka Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 17.04.2023
Bakan Varank: 'Değeri 1 milyar doların üzerinde olan Türk teknoloji şirketi sayısını 6'ya çıkardık'

Bakan Varank: "Değeri 1 milyar doların üzerinde olan Türk teknoloji şirketi sayısını 6'ya çıkardık"

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 17.04.2023
GÜNDEM / 17 Nisan 2023

GÜNDEM / 17 Nisan 2023

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 17.04.2023
İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 17.04.2023
'Tsunami senaryoları Akkuyu için tehlike oluşturmuyor'

"Tsunami senaryoları Akkuyu için tehlike oluşturmuyor"

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 12.04.2023
Doçent, online sınavda başörtüsünün çıkarılmasını istedi! Tepkilerin ardından ODTÜ'den açıklama var

Doçent, online sınavda başörtüsünün çıkarılmasını istedi! Tepkilerin ardından ODTÜ'den açıklama var

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 08.04.2023
Seçim Güvenliği Platformu Koordinasyon Kurulu Üyesi Davutoğlu: 'İktidara Kaygıyla Bakan Bir Toplum Varken; Muhalefet, Seçim Güvenliği Çalışmalarını...

Seçim Güvenliği Platformu Koordinasyon Kurulu Üyesi Davutoğlu: "İktidara Kaygıyla Bakan Bir Toplum Varken; Muhalefet, Seçim Güvenliği Çalışmalarını...

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 08.04.2023
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 29.03.2023
Türk demokrasisine vurulan ikinci darbe: 12 Mart Muhtırası

Türk demokrasisine vurulan ikinci darbe: 12 Mart Muhtırası

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 12.03.2023
İzolatörler düşük maliyetle depremin kuvvetini üçte bire indiriyor

İzolatörler düşük maliyetle depremin kuvvetini üçte bire indiriyor

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 12.03.2023
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Mart 2023

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Mart 2023

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 12.03.2023
Depremzede genç, ODTÜ hayali için yeniden kolları sıvadı

Depremzede genç, ODTÜ hayali için yeniden kolları sıvadı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 05.03.2023
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nın kapanışında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nın kapanışında konuştu Açıklaması

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 03.03.2023
Başkan Karalar, 'Deprem Dirençli Adana' için bilim insanlarıyla çalışma başlattı

Başkan Karalar, "Deprem Dirençli Adana" için bilim insanlarıyla çalışma başlattı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 03.03.2023
İSTANBUL'DA TSUNAMİ ANALİZİ

İSTANBUL'DA TSUNAMİ ANALİZİ

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 28.02.2023
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