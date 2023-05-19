Ortadoğu Teknik Üniversitesi Haberleri - Ortadoğu Teknik Üniversitesi Haber - Haberler

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Haberleri
Ortadoğu Teknik Üniversitesi haber, Ortadoğu Teknik Üniversitesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
İzmir'de Depreme Karşı Yapı Ön İnceleme Çalışmaları Başladı
İzmir'de Depreme Karşı Yapı Ön İnceleme Çalışmaları Başladı
YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği
YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği
Deep Purple'ın eski solisti Glenn Hughes Türkiye'de iki konser verecek
Deep Purple'ın eski solisti Glenn Hughes Türkiye'de iki konser verecek
Gaziantep'te AK Parti 8, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve YSP birer vekil çıkardı
Gaziantep'te AK Parti 8, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve YSP birer vekil çıkardı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Pazar Günü Bir Referandum
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Pazar günü bir referandum var
ODTÜ Mezunları Derneği Şiddet ve Tacizle Mücadele Politika Belgesi'ni kabul etti
ODTÜ Mezunları Derneği, Şiddet ve Tacizle Mücadele Politika Belgesi'ni kabul etti
Sait Faik Hikaye Armağanı'nın kazananı Ayşegül Devecioğlu oldu
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: 'Seni patates, soğan yüzünden göndereceğiz'
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti mitinginde konuştu
Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş Hayatını Kaybetti
Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti
Bahçeli ile görüş ayrılığı yaşayıp istifa etmişti! İşte Kemal Derviş'in hayatı
Son Dakika! Eski Ekonomi Bakanı Kemal Derviş, hayatını kaybetti
Esra Dermancıoğlu, bir kadınla imam nikahı kıydığı konuşulan Kadir Doğulu'yu tiye aldı: Benimle imam nikahı yaptı
Kılıçdaroğlu: "Kul Hakkı Yiyenler, Uyuşturucu Baronları, Beşli Çeteler Bana Oy Vermez. Bunlar, Ben Cumhurbaşkanı Olmayayım Diye İftiralar, Adam...
Kılıçdaroğlu: "Kul Hakkı Yiyenler, Uyuşturucu Baronları, Beşli Çeteler Bana Oy Vermez. Bunlar, Ben Cumhurbaşkanı Olmayayım Diye İftiralar, Adam...
İYİ Parti, Eğitim Alanında Yaşanan Sorunları İşlediği Yeni Bir Seçim Videosu Yayınladı
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiri: 'Vasatlığı seviyor'
Bakan Varank, ODTÜ TEKNOKENT Kuluçka Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
Bakan Varank: "Değeri 1 milyar doların üzerinde olan Türk teknoloji şirketi sayısını 6'ya çıkardık"
Doçent, online sınavda başörtüsünün çıkarılmasını istedi! Tepkilerin ardından ODTÜ'den açıklama var
Seçim Güvenliği Platformu Koordinasyon Kurulu Üyesi Davutoğlu: "İktidara Kaygıyla Bakan Bir Toplum Varken; Muhalefet, Seçim Güvenliği Çalışmalarını...
İzolatörler düşük maliyetle depremin kuvvetini üçte bire indiriyor
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nın kapanışında konuştu Açıklaması
Başkan Karalar, "Deprem Dirençli Adana" için bilim insanlarıyla çalışma başlattı