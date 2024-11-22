ODTÜ'lü öğrencinin sorusuna Cem Yılmaz'dan samimi yanıt

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bir söyleşide öğrencilerin sorularına içten yanıtlar verdi. Bir öğrencinin 'Herkes size gülüyor, siz kime gülüyorsunuz? Kendinizi mi açıp izliyorsunuz?' sorusuna 'Ben ıskalanmam gülmekle ilgili. Amatör-profesyonel diye ayırmam. Gülmekle ilgili iştahlıyım' yanıtını verdi.

Cem Yılmaz, yıllar sonra üniversite söyleşi yaptı. ODTÜ'lü öğrencilerle buluşan ünlü komedyen öğrencilerin sorularına samimi yanıtlar verdi. Zaman zaman kahkaha fırtınalarının koptuğu etkinlikte Cem Yılmaz'ın bir öğrencinin sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Cem Yılmaz, ''Var ya, yok değil. Ben ıskalanmam gülmekle ilgili. Amatör-profesyonel diye ayırmam. Dayıma bile gülerim Gülmekle ilgili iştahlıyım'' dedi.

Ünlü komedyenin cevabı, ODTÜ'lü öğrencilerden büyük alkış alırken, sosyal medyada da pek çok kişi tarafından paylaşıldı.