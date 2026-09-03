Lösemiyi Yenen ODTÜ'lü Mert, Kaza Kurbanı

Ankara'da 2 yıl süren tedaviyle lösemiyi yenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi Mert Doğan Aydın'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 26 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. ODTÜ'de Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenci olan Mert Doğan Aydın'a, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde Lyon ile oynadığı maçı izlemek için kafeye gitmek üzere yolun karşı tarafına geçerken otomobil çarptı. Kazada yaralanan Aydın, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı