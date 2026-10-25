ODTÜ'de kurulan Jazzberry Tunes, uluslararası yarışmada 84 puan aldı.

ANKARA'da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğrenci oldukları dönemde caz vokal dersinde bir araya gelen 9 arkadaş tarafından 2014 yılında kurulan ve aradan geçen sürede yeni mezunlar ve öğrencilerin katılımıyla büyüyen Jazzberry Tunes korosu, uluslararası başarılara imza attı.

ODTÜ'de 2014 yılında caz vokal dersinde bir araya gelen 9 öğrenci, Jazzberry Tunes korosunu kurdu. Koro, 12 yıllık süreçte yeni mezun ve öğrencilerin katılımıyla büyüdü. Şu anda makine mühendisi, psikolog, akademisyen, öğretmen, inşaat mühendisi gibi meslek gruplarından mezunlar ile hala ODTÜ'de eğitimini sürdüren öğrencilerle birlikte 30 üyesi bulunan koro, 14 farklı dilde çağdaş eserler seslendiriyor. İlk kez 2019'da Türkiye'yi Fransa'daki Les Choralies festivalinde temsil eden koro, 2025'te Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen '43'üncü Georgi Dimitrov Uluslararası Koro Yarışması'nda 3'üncü, Temmuz 2026'da Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen '30'uncu Uluslararası Bela Bartak Koro Yarışması'nda ise 84 puan alıp derece elde etti.

'9 ARKADAŞ KORO KURMAYA KARAR VERDİK'

Koronun kurucusu ve şefi Yiğit Deniz (36), müziğe ilgisinin çocukluk yıllarında ailesinin yönlendirmesiyle başladığını, babasının türkü söylemesinin de bu süreçte etkili olduğunu belirtti. Gitar ve klasik gitar eğitiminin ardından korolarda şarkı söylemeye ve şan eğitimine devam ettiğini anlatan Deniz, "Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okurken okulumuzdaki seçmeli derslerden uygulamalı caz vokal dersi alıyordum. Oradaki 9 arkadaş koro kurmaya karar verdik. Sonrasında Jazzberry Tunes oluştu. İlk seçmelerimizde hem üniversite içerisinden hem de mezunlarımızdan çok yoğun ilgi oldu. 2014 yılında bu yolculuğa başladık" dedi.

Koronun kuruluş aşamasında farklı bölümlerden öğrencilerin yer aldığını belirten Deniz, "ODTÜ'de doğrudan lisans olarak okuyabileceğiniz bir müzik bölümü yok. Bu nedenle kurucu ekibimizde endüstriyel tasarımcı, sosyoloji okuyan arkadaşlarımız ve benim gibi mühendis olan arkadaşlarımız vardı. Okuldaki farklı disiplinlerden insanlar bir araya gelmişti" diye konuştu.

'YURT DIŞINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORUZ'

Kuruluşunun ardından geçen süreçte koronun büyüdüğünü ve farklı topluluklarla ortak çalışmalar yürüttüğünü anlatan Yiğit Deniz, "Zamanla koro büyüdü, ilerledi. Biz de bu işi daha iyi yapmayı öğrendik. Türkiye'deki diğer korolarla yakınlaştık. Avrupa'daki ve dünyadaki etkinlikleri takip ettik, diğer korolarla ve farklı şeflerle çalışmalar yürüttük. Şimdi 13'üncü yılımıza girdik. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında ülkemizi temsil etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BELA BARTOK'TAN GURURLA DÖNDÜK'

Uluslararası yarışmalarda elde ettikleri sonuçlara değinen Deniz, "Son olarak 2026 yılında Avrupa'nın en önemli koro yarışmalarından biri olan Bela Bartok'ta sahne aldık. Çok güzel bir puanla, gururla döndük evimize. Bir önceki sene de Bulgaristan'da aynı önemdeki farklı bir yarışmadan 3'üncülük ödülüyle döndük" dedi.

Deniz, uluslararası çalışmalarının yarışmalarla sınırlı olmadığını belirterek, "2023 yılında Dünya Koro Müziği Sempozyumu'nun İstanbul ayağının organizasyonunda da görev aldık. Türkiye'de Ankara'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Kapadokya, Safranbolu ve Bursa'da konserler verdik. Yurt dışında ise Hollanda, Bulgaristan, Macaristan ve İspanya'nın Barselona kentinde sahne aldık" diye konuştu.

'KOROMUZUN ÇOK CİDDİ KURUMSAL YAPISI VAR'

Gündüzleri makine mühendisi olarak çalışan, akşamları ise koro provalarına katılan Deniz, "Bu iş kolay desem yalan olur. Önemli olan iç disiplini sağlamak ve zamanı iyi yönetmek. Akşam saatlerine kadar makine mühendisi olarak çalışıyorum, sonrasında provaya geliyorum. Bir yandan da bu süreç birbirini besliyor. Müzik işimdeki konsantrasyonumu artırıyor, mühendislikte edindiğim mesleki tecrübe ve analitik bakış açısı da korodaki çalışma sistemimize yansıyor" açıklamasını yaptı.

'ÖNCELİĞİMİZ İŞİMİZ, EĞİTİMİMİZ, AİLEMİZ VE SAĞLIĞIMIZ'

Koro üyelerinin iş ve eğitim hayatlarıyla müzik çalışmalarını dengeli şekilde yürütmeye özen gösterdiğini belirten Deniz, "İş yerindeki dengeyle korodaki dengeyi ekibimizin tamamı iyi götürebiliyor. İş yoğunluğu dönem dönem arkadaşlarımızı etkileyebiliyor. Bizim, koroda şöyle bir yaklaşımımız var. Önceliğimiz işimiz, eğitimimiz, ailemiz ve sağlığımız. Koro, bunların önüne geçmemeli. Biz buraya bir noktada zihnimizi boşaltmaya ve güzel bir şeyle uğraşmaya geliyoruz. Herkesin kendi temposunu planlamasına önem veriyoruz. İşleri, eğitimleri veya sınavları olduğunda arkadaşlarımızın izin alabilmesine olanak sağlıyoruz" dedi.

'EN ÜST SEVİYEDEKİ YARIŞMALARA KATILMAK İSTİYORUZ'

Deniz, koronun gelecek dönem hedeflerine ilişkin de "Kısa vadede, 2 yıldır çok yoğun çalıştığımız için bu yılı yurt dışında değil, yurt içinde konserler vererek geçirmek istiyoruz. 2028 ve sonrasına baktığımızda ise yarışmaların heyecanını bir kez yaşadık ve bundan kolay kolay vazgeçemeyiz. Avrupa'daki veya dünyadaki yarışmalara dönmek istiyoruz. Her zaman en üst seviyedeki yarışmalara katılmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı