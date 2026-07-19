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ODTÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

ODTÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen mezuniyet töreniyle yaklaşık 3 bin öğrenci diplomasını aldı.

ODTÜ Devrim Stadyumu'nda velilerin katılımıyla düzenlenen tören, öğrencilerin pankartlar taşıdığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Mezuniyet töreninde konuşan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 34 yıl önce ODTÜ'ye adım atan bir öğrenci olduğunu anımsatarak, üniversitenin 70. yılında ODTÜ'ye hizmet etme onurunu taşıdığını belirtti.

Bugünün binlerce yeni ODTÜ mezununun hayatında unutulmayacak bir gün olduğuna işaret eden Yozgatlıgil, mezun olan öğrenciler kadar heyecanlı olduğunu aktardı.

Mezuniyetin kampüsten ayrılmak olmadığını vurgulayan Yozgatlıgil, "70 yıl önce bozkırın ortasında kurulan bir hayal bugün dünyanın dört bir yanında bilim üreten, teknoloji geliştiren, insanlığın geleceğine katkılar sunan yüzbinlerce ODTÜ'lünün ortak hikayesine dönüştü. Çünkü ODTÜ'yü büyük yapan yalnızca kampüsü olmadı. Her kuşağın kendinden sonraki kuşağa bıraktığı emanet oldu." dedi.

Mezun olanların 70 yıllık hikayenin yeni sayfasını yazacağını dile getiren Yozgatlıgil, "ODTÜ size yalnızca bilgi vermedi, sorgulamayı, merak etmeyi ve farklı düşünmeyi öğretti. En önemlisi bilgiyi insanlığın yararı için kullanmanın sorumluluğunu öğretti. Çünkü ODTÜ'nün gerçek mirası bu gördüğünüz binalar değil, yetiştirdiği insanlardır." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Yozgatlıgil, ODTÜ'yü birincilikle bitiren mezunlara diplomalarını takdim etti.

Mezuniyet töreninde Athena da konser verdi. Kortej yürüyüşü sırasında bir öğrenci korteji durdurdu ve cebinden çıkardığı yüzükle diz çökerek orada bulunan kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Tören, yaklaşık 3 bin mezunun diplomalarını almasıyla son buldu. Öte yandan bazı öğrenci ve veliler konuşması sırasında Rektör Yozgatlıgil'i protesto etti.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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