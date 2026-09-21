Aleyna Tilki'den Ankara'da Kapalı Gişe Konser!

Haftalar öncesinden kapalı gişe olan konsere büyük ilgi gösterildi. Binlerce müzikseverin aynı anda konser alanına yönelmesiyle giriş noktalarında yoğunluk, çevre yollarında ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Volkswagen Arena'daki görkemli açılışıyla büyük ses getiren turnenin "Sihirli Orman" temalı sahnesi, bu kez Ankara'ya taşındı. Beş TIR dolusu malzemeyle kurulan dev prodüksiyon; etkileyici dekoru, güçlü görsel şovları ve özel performanslarıyla Ankaralı müzikseverlerden tam not aldı.

"Kırlar" hikâyesi; fikir aşamasından bugüne kadar sahne alan tüm sanatçılar ve ekipleri, dansçılar, müzisyenler, yaratıcı kadro ile prodüksiyon ve teknik ekipler dâhil olmak üzere yaklaşık 1.000 kişinin emeğiyle hayata geçirildi.

DEV YUMURTADAN ÇIKARAK SAHNEDE YENİDEN DOĞDU

"Sihirli Orman'da Yeniden Doğuş" temasıyla hazırlanan gösterinin açılışında Aleyna Tilki, dev bir yumurtanın içinden çıkarak sahnede yeniden doğdu. "Kırlar"ın büyülü dünyasını Ankara'da da yaşatan sanatçı, yüksek sahne enerjisi ve güçlü yorumuyla gecenin peri kızına dönüştü.

Konser boyunca iki farklı kostümle sahneye çıkan Aleyna Tilki, her iki görünümüyle de "Sihirli Orman" konseptinin büyülü atmosferini tamamladı. Tilki'nin kostümleri ve görkemli sahne şovu izleyicilerden büyük beğeni topladı.

BÜYÜK EV ABLUKADA, SOFT ANALOG VE BADE DE SAHNE ALDI

Gecede Aleyna Tilki'nin yanı sıra Büyük Ev Ablukada, Soft Analog ve Bade de sahne aldı. Sanatçıların performansları Ankaralı müzikseverlerden büyük ilgi görürken, konser alanında müzik dolu saatler yaşandı.

"CEVİZ AĞACI"NI TEZAHÜRATLAR EŞLİĞİNDE SÖYLEDİ

Aleyna Tilki, konser repertuvarında Cem Karaca'nın unutulmaz eseri "Ceviz Ağacı"na da yer verdi. Sanatçının binlerce Ankaralının alkışları ve tezahüratları eşliğinde seslendirdiği şarkı, gecenin en etkileyici anlarından biri oldu.

Konser alanını hınca hınç dolduran binlerce Ankaralı, Aleyna Tilki'nin sahnedeki yeniden doğuşuna tanıklık etti. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyen Tilki, görkemli performansı ve bitmeyen enerjisiyle gece boyunca büyük alkış aldı.

ALEYNA TİLKİ – SAHNE ÖNCESİ RÖPORTAJ

— Aleyna, "Sihirli Orman" konseptiyle ikinci konserinizi veriyorsunuz ve sahneye dev bir yumurtanın içinden çıkarak geliyorsunuz. Yumurtanın içindeyken ve sahneye çıkarken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Aslında orada bir doğuşu anlatıyoruz. "Kırlar", kariyerimde yeniden doğuşu temsil ettiği için konserin bu şekilde başlaması benim için çok anlamlı. Daha birçok anlamı var ancak turnemiz çok uzun. Bu nedenle her birini turnenin farklı duraklarında yavaş yavaş anlatacağız.

Aslında çok fazla anlatmaya da gerek yok. Sağ olsun, beni izleyen ve konserlerimizi kapalı gişe yapan seyircim bütün bu anlamları kalbinde hissediyor.

Çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz, organizasyonun her aşamasına ben de dâhilim. Bu konseri bir ortağımla gerçekleştiriyoruz ama kendi organizasyonumu kendim yapıyorum. Bu hiç kolay değil ve ciddi bir tecrübe gerektiriyor.

Hem sahnede star olmak hem de konukları ağırlamak kolay bir şey değil. Bugün Büyük Ev Ablukada, Soft Analog ve Bade de bizimle. Gerçekten paha biçilemez derecede güzel ve çok keyifli.

Her şey benim için çok anlamlı. Mesele yalnızca sahnede olmak değil; ömür boyu sahneye devam edebileceğimi görmek, bu gücü hissetmek ve yanımda çok değerli sanatçı dostlarımın bulunması inanılmaz bir duygu.

Sahnede peri kanatları takıyorum. Bu da aslında uçmakla ilgili. Biliyorsunuz, sürreal şeyleri çok seviyorum. Orada, "Hayal ettiğiniz her şey olabilirsiniz" düşüncesini anlatıyoruz.

Uçabilir, bir peri olabilir veya istediğiniz her şeye dönüşebilirsiniz. Tıpkı çocukluğunuzda olduğu gibi… Çocukken ne isterseniz olabiliyor, bir süper kahramana dönüşüp koltuktan koltuğa atlayabiliyordunuz. Bu duygu büyüyünce de devam edebilir. Aynı hissi yaşamayı sürdürebiliriz. Aslında "Uçabiliriz" demek istiyorum.

— Dışarıda çok yoğun bir kalabalık var. Konseriniz haftalar öncesinden kapalı gişe oldu. Gösterilen bu büyük ilgi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki konser programınızı da öğrenebilir miyiz?

Turnemizin devamını yakın zamanda açıklayacağım. Gerçekten bu kadar yoğun ilgi görmek beni çok gururlandırıyor.

Seyircim kadar, sahnede yanımda olan sanatçıların da bu kadar fazla olması ve bana böylesine güzel destek vermeleri ayrıca mutlu ediyor. İyi ki varlar, iyi ki "Kırlar"ın dünyasını hissediyorlar ve iyi ki on yıldır yanımdalar.

Aynı duyguları hissediyoruz; aynı yerde birlikte ağlıyor, birlikte gülüyor ve dans ediyoruz. Onları çok seviyorum.

Arkadaş arıyorum! Bugün seyirciye biraz da alıcı gözüyle bakacağım ve birkaç kişi daha seçeceğim. Şimdiden oldukça fazla arkadaşım oldu.

Bir tweet attıktan sonra bir arkadaş seçeceğimi söylemiştim. İnanılmaz derecede güzel insanlar yazıyor. Hepsi çok samimi. Henüz cevap veremediklerime de tüm samimiyetimle teşekkür ediyorum.

Dünyada mükemmel insanlar var. Sokağa rahatça çıkamadığım ve kalabalığın başıma toplanacağını düşündüğüm için dışarıdaki dünyayı çok fazla tanımıyor gibi hissediyordum. Fakat gelen mesajları görünce o dünyayı tanıyor ve insanları hissediyorum. Ben de aynı samimiyetle onların arkadaşı olmayı çok isterdim.

— Size mesaj gönderen kişilerle ayrıca buluşmayı düşünüyor musunuz? Dediğiniz gibi çok sayıda mesaj aldınız.

Hepsine teker teker zaman ayırmak istiyorum. Özellikle tanıdığım ve "Tamam, bu kişiye güveniyorum" dediğim insanlarla ayrı ayrı buluşmak isterim.

Çünkü şarkı yazarken sosyalleşmek ve yeni insanlar tanımak çok önemli. Ünlü biri olarak bunu gerçekleştirmek benim için çok kolay değil. Bu yüzden böyle bir yöntem bulduk.

Buluştuğumuzda onlarla gerçek bir arkadaş gibi olmak, dünyalarını görmek ve onları tanımak çok isterim. Daha önce Türkiye'de öğrenci evlerinde de kalmıştım. İnsanları seyretmeyi, duygularını gözlemlemeyi ve onlarla empati kurmayı çok seviyorum.

— Az önce söylediklerinizden yola çıkarak soruyorum: Kalabalıklardan biraz korkuyor musunuz?

Hayır, kalabalığı çok seviyorum. Yalnızca sokakta rahatça yürüyemiyorum. Kontrollü kalabalıkları seviyorum.

— Turne İstanbul konseriyle başladı. Şimdi sizinle birlikte beş TIR dolaşıyor ve "Sihirli Orman"ı farklı şehirlere taşıyorsunuz. Bu büyük organizasyonun lojistiği nasıl gerçekleşiyor?

"Kırlar" hikâyesinin başlangıcından bugüne uzanan tüm süreçte, sahne alan sanatçılar ve ekipleriyle birlikte yaklaşık bin kişi çalıştı. Hepsinin kalbine sağlık.

En küçük işten en büyüğüne kadar her ayrıntı büyük emek ve uğraş gerektiriyor. Eğer bizi izliyorlarsa hepsine buradan teşekkür etmek istiyorum. Sahnede de teşekkür edeceğim ama buradan da çok büyük bir teşekkür gönderiyorum.

Bu gerçekten çok büyük bir organizasyon. Türkiye'de benzeri çok az görülmüş bir iş ve bunu başarıyorlar. İyi ki varlar.

— Zaman zaman saç renginizi değiştiriyorsunuz ve her değişikliğinizde gündem oluyorsunuz. Saç renginizi yeniden değiştirmeyi düşünüyor musunuz?

Düşünüyorum. Kızıl saçlarımı çok sevmiştim. Turne için yeniden sarıya döndüm ama galiba tekrar kızıla döneceğim.

— Selda Bağcan ile yeniden bir araya gelmeyi veya birlikte bir çalışma yapmayı düşünür müsünüz?

Biliyorsunuz, Selda Bağcan'la iki kez birlikte sahneye çıktık. Kendisi benim sahneme konuk oldu, ben de onun sahnesine konuk oldum.

Selda Bağcan'ı kelimelerle anlatamam. Yaşayışıyla, insanlığıyla, sesiyle ve varoluşuyla bence kelimelerin ötesinde bir kadın.

Onunla her şeyi yapmak isterim. Sohbet etmek, şarkı söylemek isterim. Onunla yapabileceğim her şey bana iyi gelir. Yalnızca onu dinlemek bile benim için çok özel.