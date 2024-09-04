Üye Girişi
Haberler

ODTÜ mezuniyet töreninde küfürlü Kürtçe pankart açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ODTÜ mezuniyet töreninde, üç kişilik öğrenci grubunun elinde taşıdığı pankartta Kürtçe küfürlü ifadeler kullanıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin mezuniyetinde açılan pankartlardan biri tepki çekti. Aralarında, ODTÜ'yü birincilikle bitiren Ali Yıldız'ın da bulunduğu 3 kişinin taşıdığı pankartın üst tarafında Türkçe olarak "Madem bilinmeyen bir dildir, o zaman" yazıyordu. Bu ifadenin devamında ise Kürtçe olarak küfürlü bir ifade yer aldı.

"BABANIN MEZARINI S....YİM"

Bahsi geçen pankartta Kürtçe olarak "Babanın mezarını s...yim" anlamına gelen "Ez di gora bavê tenim" ifadeleri yer aldı. Bahsi geçen pankart kısa sürede sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kürtçe küfürlü pankartla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağı da merak konusu...

İşte tartışma yaratan o pankart;

ODTÜ mezuniyet töreninde küfürlü Kürtçe pankart açıldı

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Politika Eğitim Güncel

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Türk askerini selamlama şekli karşılamaya damga vurdu

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi
Anne ve kızını sokak ortasında böyle darbetti! O anlar kamerada

Yer: Diyarbakır! Biri de bu magandanın karşısına dikilip "Ne yapıyorsun?" demedi
500

Yorumlar (5)

Mehmet Ben:

Mey Biter Saki Kalır, Her Renk Solar Haki Kalır, Diploma İnsanın Cehlini Alsa Da Hamurunda Varsa Eşeklik, Baki Kalır

75
16
yanıtYanıtla
Mehmet Ben:

Duvarda asili diplomalar İnsani insan yapmaya yetmez.

57
16
yanıtYanıtla
Ahmet Çakır:

Hayvanlar geçidi olmuş

24
6
yanıtYanıtla
şahabettin Ayyıldız:

Madem anlaşılmayan dil ise küfür olduğunu nereden çıkarıyorsunuz

9
0
yanıtYanıtla
Şahin Koçak:

Bir Kürt Kürtçe sorunu yok bu topraklarda baskısı bunalımı anlamsızlığı var..insanların psikolojisini örnekteki gibi bozan bir sorun var.oysa Rum suresi 22 n e der.dillerinizin farklı olması Allah'ın varliginin delillerinden sır.

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
N'Golo Kante kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kadro bildirmesine kaç saat kaldı? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 4 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Kepez, Manavgat 4-5 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 4 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Sarıçam, Karataş 4-5 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 4 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 4-5 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Öğretmen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öğretmen filmi ne zaman, nerede çekildi?
title