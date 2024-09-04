ODTÜ mezuniyet töreninde küfürlü Kürtçe pankart açıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin mezuniyetinde açılan pankartlardan biri tepki çekti. Aralarında, ODTÜ'yü birincilikle bitiren Ali Yıldız'ın da bulunduğu 3 kişinin taşıdığı pankartın üst tarafında Türkçe olarak "Madem bilinmeyen bir dildir, o zaman" yazıyordu. Bu ifadenin devamında ise Kürtçe olarak küfürlü bir ifade yer aldı.

"BABANIN MEZARINI S....YİM"

Bahsi geçen pankartta Kürtçe olarak "Babanın mezarını s...yim" anlamına gelen "Ez di gora bavê tenim" ifadeleri yer aldı. Bahsi geçen pankart kısa sürede sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kürtçe küfürlü pankartla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağı da merak konusu...

İşte tartışma yaratan o pankart;