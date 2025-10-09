Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), her yıl dünya üniversitelerini kapsamlı kriterlere göre sıralıyor. 2026 yılı Dünya Üniversite Sıralaması da geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve Türkiye'nin yükseköğretimdeki yükselişi dikkat çekti. Peki, Dünyada ilk 500'e giren Türk üniversiteleri hangisi? Dünyada ilk 500'e giren kaç Türk üniversite var? 2026 Times Higher Education sıralaması haberimizde...

DÜNYADA İLK 500'E GİREN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ HANGİSİ?

2026 THE Dünya Üniversite Sıralaması, Türkiye'den birçok üniversitenin üst sıralarda yer aldığını ortaya koydu. Türkiye'nin en yüksek derecesini bu yıl Koç Üniversitesi elde etti ve 301-350 bandına yükseldi. Geçtiğimiz yıl ilk 400'de yer alan Koç, bu yıl performansını artırarak uluslararası arenada adını daha güçlü bir şekilde duyurdu.

Diğer dikkat çeken üniversiteler ise şunlar:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – 351-400 bandında yerini korudu.

Sabancı Üniversitesi – 351-400 bandında istikrarlı bir şekilde listede.

Boğaziçi Üniversitesi – 601-800 bandından 401-500 bandına yükselerek önemli bir sıçrama yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – 501-600 bandında yer aldı.

Bunların yanı sıra, Türkiye'yi ilk bin içerisinde temsil eden diğer üniversiteler ise:

601-800 bandı: Bilkent Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi

801-1000 bandı: Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi

Bu tablo, Türkiye'nin yükseköğretim kalitesinde global düzeyde önemli bir mesafe kaydettiğini gösteriyor.

DÜNYADA İLK 500'E GİREN KAÇ TÜRK ÜNİVERSİTE VAR?

2026 Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması'na göre Türkiye'den 109 üniversite listeye girdi.

Bu sayı, geçtiğimiz yıl listeye giren 91 üniversiteye göre ciddi bir artış anlamına geliyor ve Türkiye'nin Asya kıtasında en fazla temsil edilen üçüncü ülke konumuna yükseldiğini gösteriyor.

Özetle: Dünyada ilk 500'e giren Türk üniversiteleri, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi öncü kurumları içeriyor. Ancak THE sıralamasında 500 bandı özel olarak incelendiğinde Türkiye'den 1 üniversite 401-500 bandında, diğerleri ise farklı bandlarda (301-400, 501-600) yer alıyor.