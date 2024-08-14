Üye Girişi
Haberler

YKS birincileri nereye yerleşti 2024? YKS şampiyonları hangi üniversiteyi kazandı? 2024 YKS birincileri nereyi tercih etti?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YKS şampiyonları hangi üniversiteyi kazandı? 2024 YKS birincileri nereyi tercih etti? YKS birincileri nereye yerleşti 2024? YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile öğrenciler uzun zamandır bekledikleri sonuca kavuştu. YKS tercih sonuçları ile adayların üniversiteleri belli olmuş oldu. Peki 2024 YKS birincileri hangi üniversitelere yerleşti?

2024 YKS birincileri nereye yerleşti, hangi üniversiteleri kazandı? YKS şampiyonları hangi üniversiteye gidecek? 2024 YKS'de, TYT ile AYT sözel, eşit ağırlık ve sayısal puan türlerinde birer, Yabancı Dil Testlerinde beş olmak üzere toplam 9 aday 500 tam puan aldı. Peki, YKS birincileri nereye yerleşti? İşte YKS birincileri ve nereye yerleştikleri detaylarıyla haberimizde…

YKS BİRİNCİLERİ NEREYE YERLEŞTİ?

YKS sınavında tam puan alıp, sınavı birincilikle sonlandıran adayların yerleştiği üniversiteler listesi:

  • Süleyman Mete Genç (Mersin Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi): ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği, TYT Birincisi.
  • Arda Taşdemir (Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi): Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, AYT Sayısal Birincisi.
  • Yunus Emre Aydoğan (İstanbul Çapa Fen Lisesi): Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, YDT Fransızca Birincisi.
  • Mehmet Alp Güneş (İstanbul Atatürk Fen Lisesi): ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği, YDT İngilizce Birincisi.
  • Fatih Emre Düzcan (Rize Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi): Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü, AYT Sözel Birincisi.
  • Berra Kuruş (İstanbul Galatasaray Lisesi): Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü, AYT Eşit Ağırlık Birincisi.
  • Yusuf Salih Orhan (İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi): Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü (Tam Burslu), YDT Arapça Birincisi.
  • Safiye Yaşar (Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi): Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü (Tam Burslu), YDT Rusça Birincisi.
  • Sevgi Kırmızıbekmez (İstanbul Kabataş Erkek Lisesi): İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkçe), YDT Almanca Birincisi.

YKS birincileri nereye yerleşti 2024? YKS şampiyonları hangi üniversiteyi kazandı? 2024 YKS birincileri nereyi tercih etti?

YKS birincileri nereye yerleşti 2024? YKS şampiyonları hangi üniversiteyi kazandı? 2024 YKS birincileri nereyi tercih etti?

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Gündem

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bilkent Üniversitesi Koç Üniversitesi YKS Sonuçları YKS Adayları Ösym YKS YKS Gündem Eğitim Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Ağustos Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? YKS birincileri nereye yerleşti 2024? YKS şampiyonları hangi üniversiteyi kazandı? 2024 YKS birincileri nereyi tercih etti? Ak Parti'ye kimler katıldı? Ak Parti'ye geçen milletvekilleri ve belediye başkanları kim? İşte Ak Parti'ye katılanlar listesi! Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim 2. ve 3. eleme adayı kim oldu? 14 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Bu Bir Başlangıç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bu Bir Başlangıç filmi ne zaman, nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maskeli Beşler Irak filmi ne zaman, nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak filmi Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu etkisi nedir? Merkür retrosunda eski sevgili döner mi? Köşeyi Dönen Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köşeyi Dönen Adam filmi ne zaman, nerede çekildi, konusu gerçek mi? Karbon ayak izi nedir? Karbon ayak izi neden tehlikeli, nasıl ortaya çıkar? Hayat Öpücüğü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Öpücüğü filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Öpücüğü filmi gerçek mi? Salak Milyoner filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salak Milyoner filmi ne zaman, nerede çekildi? Salak Milyoner filmi gerçek mi? Ahmet Ersagun Yücel kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Ersagun Yücel hangi partiden? Ödül Avcıları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ödül Avcıları filmi ne zaman, nerede çekildi? Ödül Avcıları filmi gerçek mi? Minecraft çöktü mü? Minecraft açılmıyor ne yapmalıyım? 14 Ağustos Minecraft çöktü mü? Rampage: Büyük Yıkım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rampage: Büyük Yıkım filmi ne zaman, nerede çekildi? Soğuk kahve nasıl yapılır? Ev yapımı soğuk kahve nasıl olur? Soğuk kahve malzemeleri nelerdir?
title