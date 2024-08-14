YKS birincileri nereye yerleşti 2024? YKS şampiyonları hangi üniversiteyi kazandı? 2024 YKS birincileri nereyi tercih etti?
YKS şampiyonları hangi üniversiteyi kazandı? 2024 YKS birincileri nereyi tercih etti? YKS birincileri nereye yerleşti 2024? YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile öğrenciler uzun zamandır bekledikleri sonuca kavuştu. YKS tercih sonuçları ile adayların üniversiteleri belli olmuş oldu. Peki 2024 YKS birincileri hangi üniversitelere yerleşti?
2024 YKS birincileri nereye yerleşti, hangi üniversiteleri kazandı? YKS şampiyonları hangi üniversiteye gidecek? 2024 YKS'de, TYT ile AYT sözel, eşit ağırlık ve sayısal puan türlerinde birer, Yabancı Dil Testlerinde beş olmak üzere toplam 9 aday 500 tam puan aldı. Peki, YKS birincileri nereye yerleşti? İşte YKS birincileri ve nereye yerleştikleri detaylarıyla haberimizde…
YKS BİRİNCİLERİ NEREYE YERLEŞTİ?
YKS sınavında tam puan alıp, sınavı birincilikle sonlandıran adayların yerleştiği üniversiteler listesi:
- Süleyman Mete Genç (Mersin Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi): ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği, TYT Birincisi.
- Arda Taşdemir (Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi): Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, AYT Sayısal Birincisi.
- Yunus Emre Aydoğan (İstanbul Çapa Fen Lisesi): Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, YDT Fransızca Birincisi.
- Mehmet Alp Güneş (İstanbul Atatürk Fen Lisesi): ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği, YDT İngilizce Birincisi.
- Fatih Emre Düzcan (Rize Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi): Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü, AYT Sözel Birincisi.
- Berra Kuruş (İstanbul Galatasaray Lisesi): Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü, AYT Eşit Ağırlık Birincisi.
- Yusuf Salih Orhan (İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi): Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü (Tam Burslu), YDT Arapça Birincisi.
- Safiye Yaşar (Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi): Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü (Tam Burslu), YDT Rusça Birincisi.
- Sevgi Kırmızıbekmez (İstanbul Kabataş Erkek Lisesi): İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkçe), YDT Almanca Birincisi.