YKS birincileri nereye yerleşti 2024? YKS şampiyonları hangi üniversiteyi kazandı? 2024 YKS birincileri nereyi tercih etti?

2024 YKS birincileri nereye yerleşti, hangi üniversiteleri kazandı? YKS şampiyonları hangi üniversiteye gidecek? 2024 YKS'de, TYT ile AYT sözel, eşit ağırlık ve sayısal puan türlerinde birer, Yabancı Dil Testlerinde beş olmak üzere toplam 9 aday 500 tam puan aldı. Peki, YKS birincileri nereye yerleşti? İşte YKS birincileri ve nereye yerleştikleri detaylarıyla haberimizde…

YKS BİRİNCİLERİ NEREYE YERLEŞTİ?

YKS sınavında tam puan alıp, sınavı birincilikle sonlandıran adayların yerleştiği üniversiteler listesi: