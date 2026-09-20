URAP alan sıralamasında 90 Türk üniversitesi yer aldı, İTÜ 28 alanla birinci oldu

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ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "2025-2026 dünya alan sıralaması"nda, Türkiye'den 90 üniversite en az bir bilim alanı ile sıralamaya girme başarısı gösterdi.

URAP Araştırma Laboratuvarının, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı 2025-2026 yılı alan sıralamasında, dünyadaki en iyi üniversiteler 78 farklı bilim alanına göre listelendi.

URAP'ın internet adresinden kamuoyuna duyurulacak listede, üniversiteler son 5 yıldaki akademik performansları üzerinden incelendi.

Üniversitelerin makale, toplam doküman ve atıflarının ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası işbirliği ölçütleri, URAP alan sıralamasında kullanılan temel ölçütler oldu.

Çin 422 üniversiteyle ilk sırada

Bu yıl 121 ülkeden 2 bin 566 üniversite en az bir alan sıralamasında kendine yer buldu. Önceki yıl olduğu gibi bu yıl da ilk 3'te sırayla Çin, ABD ve Hindistan yer aldı.

Bu doğrultuda, Çin 2024-2025 sıralamasındaki 411 olan üniversite sayısını bu yıl 422'ye çıkardı. ABD 293, Hindistan ise 146 üniversiteyle sıralamaya girdi.

Geçen yıl alan sıralamasında 89 üniversitesi bulunan Türkiye, bu yılki alan sıralamasında üniversite sayısını 90'a yükselterek "en az bir bilim alanı" ile sıralamada yer aldı.

19 alandaki birinciliği ile Harvard Üniversitesi zirvede

URAP'ın alan sıralamasındaki 78 alanın 36'sında Çin üniversiteleri, 2'sinde ise ABD üniversiteleri birinci oldu. Bu ülkeleri 9 alanla İngiltere, 5 alanla ise Hollanda takip etti.

Üniversiteler sıralamasında, 78 alanın 19'unda Harvard Üniversitesi dünya birincisi olarak dünya liderliğini sürdürdü. Bu üniversiteyi Çin'den Tsinghua Üniversitesi 15 alanla izledi.

İngiltere'den Oxford Üniversitesi 8 alanda dünya birincisi oldu. Hollanda'dan Amsterdam Üniversitesi ise 4 alanda dünyanın en iyisi olarak yer aldı.

Ayrıca, ABD, İngiltere, Kanada, Hollanda ve Avustralya'dan en az bir üniversite 78 alanın tümünde sıralamada yer buldu.

Türk üniversiteleri en çok tıp ve mühendislikte

Türkiye, bu yıl açıklanan 78 alanın 48'inde sıralamaya girdi. En fazla üniversitenin bulunduğu alanlar ise geçen yıl olduğu gibi tıp-sağlık bilimleri ve mühendislik oldu.

Tıp-sağlık bilimleri alan sıralamasına bu yıl Türkiye'den 82 üniversite girme başarısı gösterdi, mühendislik alanında ise 36 üniversite sıralamada kendine yer buldu.

Biyoloji alanına 26, teknoloji alanına 24, matematik alanına 19, fizik alanına 12 ve malzeme bilimlerinde ise 12 Türk üniversitesi girmeyi başardı.

İTÜ, 28 bilim alanıyla Türkiye'de ilk sırada

URAP'ın dünya alan sıralamasında, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 28 bilim alanında, Hacettepe Üniversitesi ise 21 bilim alanında yer aldı.

ODTÜ, 20 bilim alanında, Yıldız Teknik Üniversitesi ise 19 bilim alanında sıralamaya girdi.

Bu üniversiteleri, 17 bilim alanıyla Ankara Üniversitesi, 16'şar bilim alanıyla Gazi ve Atatürk üniversiteleri, 15 bilim alanıyla Koç Üniversitesi, 13 bilim alanıyla İstanbul Üniversitesi, 11 bilim alanıyla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 10'ar bilim alanıyla Ege ve Fırat üniversiteleri, 9'ar bilim alanıyla Marmara, Sağlık Bilimleri ve Yakın Doğu üniversiteleri, 8'er bilim alanıyla ise Erciyes ve Sakarya üniversiteleri izledi.

Polimer bilim alanında dünya 73'üncüsü olan İTÜ, su kaynakları alanında 139'uncu, deniz bilimleri alanında 141'inci, inşaat mühendisliği alanında 151'inci, jeoloji alanında 207'nci, yapay zeka alanında 223'üncü ve robotik ve akıllı sistemler alanında da 268'inci oldu.

Hacettepe Üniversitesi, diş hekimliği alanında 116'ncı, pediatri alanında 129'uncu, eğitim alanında 243'üncü olmayı başardı.

ODTÜ, enerji ve yakıt alanında sıralamada

ODTÜ, enerji ve yakıt alanında 253'üncü, polimer alanında 270'inci, inşaat mühendisliği alanında 291'inci oldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi, mimarlık alanında 231'inci sırada yer aldı.

Koç Üniversitesi, siyaset bilimi alanında 222'nci, klinik nöroloji alanında 286'ncı olma başarısı gösterdi.

Ankara Üniversitesi, diş hekimliğinde 103'üncü, pediatri alanında 212'nci oldu.

İstanbul Üniversitesi, pediatri alanında 194'üncü, diş hekimliği alanında ise 215'inci olma başarısı gösterirken, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa da sıralamada pediatri alanında 233'üncü oldu.

Marmara Üniversitesi ise pediatri alanında 204'üncü olarak sıralamada yer buldu.

Kaynak: AA