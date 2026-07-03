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Müslim Sarı: Protokolün Konforu İçin Öğrencilerin Barınma Hakkından Vazgeçilemez

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında ODTÜ yurtlarının iki gün önceden bildirimle boşaltılmasını eleştirerek, öğrencilerin barınma hakkının protokol konforuna feda edilemeyeceğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, NATO Zirvesi nedeniyle ODTÜ yurtlarının kapatılacağı haberlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "NATO hazırlıklarının sonunda yüzlerce ODTÜ öğrencisinden, yalnızca iki gün önceden yapılan bir bildirimle yurtlarını boşaltmaları isteniyor. Protokolün konforu için öğrencilerin barınma hakkından vazgeçilemez" ifadesini kullandı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, NATO Zirvesi nedeniyle ODTÜ yurtlarının kapatılacağı haberlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"NATO Zirvesi için milyarlarca lira harcandı. Yollar asfaltlandı, havalimanları yenilendi, binaların cepheleri boyandı, protokol yolları düzenlendi, ağaçlar dikildi. Ancak bu harcamalar, vatandaşın hak ettiği yaşam kalitesi için değil, zirveye gelenler için yapıldı. ve en acısı, bu hazırlıkların sonunda yüzlerce ODTÜ öğrencisinden, yalnızca iki gün önceden yapılan bir bildirimle yurtlarını boşaltmaları isteniyor. Devlet, uluslararası organizasyonları vatandaşını mağdur etmeden yönetmek zorundadır. Zirve hazırlıkları için yapılanlar, zaten halkın hak ettiği hizmetlerdi. Protokolün konforu için öğrencilerin barınma hakkından vazgeçilemez."

Kaynak: ANKA
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