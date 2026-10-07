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IAC 2026'da ODTÜ'nün Axiom Space'in grubunda tek Türk üniversitesi olduğu belirtildi

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IAC 2026'da ODTÜ'nün Axiom Space'in grubunda tek Türk üniversitesi olduğu belirtildi
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IAC 2026 kapsamında Antalya'da düzenlenen medya toplantısında ODTÜ ile Axiom Space'in uzay işbirliği ele alındı. ODTÜ Rektörü Yozgatlıgil, ODTÜ'nün Axiom Space'in yer çekimsiz ortam araştırma grubundaki tek Türk üniversitesi olduğunu söyledi.

77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında Axiom Space ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arasındaki uzay sektöründeki işbirliği medya oturumunda masaya yatırıldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Kongresi (IAF) tarafından düzenlenen kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Etkinlik kapsamında Axiom Space, bilim odaklı medya yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Toplantıda ODTÜ ile şirket arasında uzay alanındaki işbirliği ele alındı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, burada yaptığı konuşmada, ODTÜ'nün, Axiom Space'in uluslararası yer çekimsiz ortam araştırmaları işbirliği grubunda yer alan Türkiye'deki tek üniversite olduğunu söyledi.

Yozgatlıgil, "Bu kapsamda, ABD'nin önde gelen kuruluşu Axiom Space ile Avrupa'nın ve ABD'nin önde gelen üniversiteleriyle beraber, düşük yörünge uzay istasyonu ve genel anlamda yer çekimsiz ortamdaki malzeme, enerji gibi farklı alanlarda ortak araştırma işbirlikleri gerçekleştireceğiz. Bu birliktelik Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamındaki araştırma alanında çok önemli bir anlaşmadır." diye konuştu.

Axiom Space Bilim Direktörü Lucie Low da "Üniversite İttifakı"nı kurduklarını belirterek, ODTÜ'nün bu ittifaka dahil olduğunu vurguladı.

ODTÜ'nün uzaya erişimin geleceğinde öncü rol üstlendiğine işaret eden Low, "ODTÜ ile işbirliği fırsatı yakalamaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Birlikte keşfetmek istediğimiz bazı araştırma ve fırsat alanlarına ilişkin görüşmelere şimdiden başladık." dedi.

Kaynak: AA
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