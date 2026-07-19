Haberler

ODTÜ, 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezunlarını verdi

ODTÜ, 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezunlarını verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ODTÜ'nün 2025-2026 eğitim yılı mezuniyet töreni Devrim Stadyumu'nda yapıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, üniversitenin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmeyi hedeflediğini belirtti. Törende Athena konseriyle mezuniyet coşkusu yaşandı.

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, ODTÜ Devrim Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

ODTÜ'nün 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, öğrencilerin çeşitli pankartlar taşıdığı kortej yürüyüşüyle başladı. Mezun öğrenciler, aileleri ve akademisyenlerin katıldığı törende diplomalarını aldı.

'DÜNYANIN İLK 100 ÜNİVERSİTESİ ARASINA GİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, tören öncesinde yaptığı açıklamada, "ODTÜ'nün bu sene 70'inci yılı. Bizim için çok özel. 1956 yılında kuruldu ve 70 yıldır dünyanın bilim mirasına ciddi katkılar sunan bir üniversite. Bugün mezuniyet törenimiz, diploma törenimiz. Binlerce veli, üç binin üzerinde mezunumuz bu heyecanlı günde diplomalarını alacaklar. Türkiye'nin belki de en çok beklenen, izlenen mezuniyet töreni. Biz ODTÜ olarak uluslararası alanda iddialı, Türkiye'nin en iyi araştırma üniversitesi, dünyanın ilk yüz üniversitesi arasına girmeyi hedefleyen bir üniversiteyiz. Çok mutluyuz. 70'inci yılımızda bu özel diploma törenimizde bütün Ankara halkımızla beraber olacağız" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından, mezuniyet etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Athena grubu sahne aldı. Öğrenciler ve mezunlar, grubun seslendirdiği şarkılarla mezuniyet coşkusu yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Dünya Kupası finali öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu

Dünya Kupası finali öncesi dev operasyon
Neler kaçıyor neler! Golün gelmesi an meselesi

Neler kaçıyor neler! Golün gelmesi an meselesi
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti! Haluk Levent'in ayarladığı uçakla Adana'ya gitmiş

İtiraf geldi! Bilet bulamayınca anında uçak ayarlamış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi ve Yamal'dan Dünya Kupası'nda bir ilk

Milyarlarca insana bir ilki yaşattılar
Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

Sürüler halinde geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar
Trabzonspor, Oulai'ye veda etti! İşte kazanılacak tarihi bonservis

Süper Lig devinde rekor ayrılık! Bonservisi kulüp tarihine geçti
Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

'Aile meclisi' cinsel saldırıya uğrayan genç kızı böyle infaz etmiş
Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da...

Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da...
Eve giren dev çekirgenin su içtiği anlar şaşkınlık yarattı

Çekirgeler evleri mesken tuttu! Bu görüntü şaşkına çevirdi
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti

Savaşta ilk kez kullanılan gizli silah Trump'ın uykularını kaçırdı