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Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar

Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar
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Dolandırıcıların ağına bu kez emekli ODTÜ'lü profesör Nihad Peynircioğlu takıldı. Kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp, dekontlara kadar hazırlık yapan dolandırıcılar, profesörün 35 milyon lirasını çaldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Bozcaada'ya yerleşen ünlü bilim adamı Kimya Mühendisi Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu,'nu 3 ay önce telefonla arayan bir kişi kendisini MİT personeli olarak tanıtıp sicilini söyledikten sonra, "Uzun süredir banka hesaplarınızdan terör bağlantılı hesaplara para aktarımı gerçekleşmekte. Bu operasyona katkı sağlamanız gerekmekte. Bankada ve evde bulunan tüm mal varlıklarınızı bize bildirmeniz zorundasınız. Sakladığınız mal varlığınız varsa suçlu sayılırsınız" diyerek telefonu kapattı.

GENÇLİĞE HİTABEYİ DİNLETTİLER

Daha sonra kendisini İstanbul Emniyet Müdürlüğü özel kalem personeli olarak tanıtan bir kişi, WhatsApp hattından Peynircioğlu'na örgüt üyelerine para transferi yapılmış gibi gösteren sahte dekontlar gönderdi. Devamında kendisini MİT personeli olarak tanıtan bir kişi, profesöre eski MİT operasyon görüntülerini gönderip, Atatürk'ün gençliğe hitabını dinlettirerek ağladı.

Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar

35 MİLYONU ÇEKİP TESLİM ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; talihsiz profesör, eşiyle birlikte telaşa kapıldı. Şüphelinin yönlendirmesiyle 15 milyon lirasını bankadan çekip para dolu çantayı Çanakkale Güzelyalı'da bir kişiye teslim etti. Bu esnada cep telefonuyla görüşmeye halen devam ediyordu. Profesör, farklı bir hesabında bulunan 20 milyonu da çekerek dolandırıcılara gönderdi. Ardından İntepe bölgesinde bekleyen bir kişiye talimatlar doğrultusunda teslim etti.

"PARALARI İNCELEYİP SANA İADE EDECEĞİZ"

Sahte MİT mensupları, söylenenleri yapıp toplam 35 milyon TL teslim eden 80 yaşındaki kimya mühendisine, " Operasyonun sonuna yaklaşmak üzereyiz. Çalışmamız da en ufak bir hata kabul edilemez. Avukat olan kızının da hesabını inceliyoruz. O yüzden ona hiçbir şey bahsetme. Paraları inceleyip sana iade edeceğiz. Senin WhatsApp'ın hep açık kalacak. Biz senin konuşmalarını dinleyeceğiz" talimatını verdi.

AVUKAT KIZINA ANLATTI, SAVCILIĞA KOŞTU

Bir süre geçtikten sonra paraların iade edilmediğini gören profesör, yaşadıklarını avukat kızına anlattı ve dolandırıldığını anladı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şehir giriş çıkış kameralarını inceleyen polis, ünlü profesörü dolandıran kişilerin Urfa Akçakale'de yaşayan ve başka bir profesörü dolandırma hazırlığı yapan Mehmet Y., Abdülkadir K., Halil E. olduğunu tespit etti.

10 KİŞİ YAKALANDI

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma ve aylar süren takip sonucunda dün düğmeye basıldı. Şanlıurfa, Akçakale, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 200 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerden Ali E.'nin arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

35 Milyon TL. Bir profesör den dolandırılıyor ve Atatürk çü. paraya bak üstelik ODTÜ lü... ülkeyi soyanlar belli oluyor

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Haber Yorumlarıdehide:

İşte CHP zihniyeti böyle körü körüne bağlanıyorlar bazı şeylere. Gençliğe hitabeyi duyunca aklı havaya uçmuş

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Haber YorumlarıOguz Gulmez:

Demek bide andımızla izmir marşını dinletselermiş adamın evini arabasınıda alırlarmıs

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Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Demekki okumak cehaleti alır bazı şeyler baki kalır

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Haber YorumlarıMURAT YÜKSEL:

Yanlış işlere bulaşmamış olsaydı kesinlikle çekinmez korkmazdı. Mutlaka paranın kazancında kirli iş vardırki inanmış bu duruma. Kendini bilen terörle bağı olmayan insan niye korkar. Ayrıca 35 milyon nasıl elde edildi profesör maaşıyla

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Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Hocam cidden şaka gibisiniz. Böyle bir durumda gideceğiniz tek mercii Emniyettir. Adamlar sizi normal hattan değil de Whatsapp'tan aramış. Siz bunu da mı göz önüne almıyorsunuz? Üstelik 35 milyon TL gibi bir para söz konusu iken. :)))

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

Herkes 35 milyona takılmış Profösör bı parayı nasıl kazanmış profösör maaşı ile felan ?? Oda bişeymi 10-15 sene önceki meteliksiz ilkokul mezunu mütahitler bu gün milyarlık oldular..

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Haber YorumlarıPerwer:

Çok iyi olmuş, gerçekten dolandırıcı arkadaşı tebrik ediyorum. Cahil sözde prof

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Haber YorumlarıHarun Kara:

Adam 80 yaşında. O yaşa gelince bakalım siz ne durumda olacaksınız. Hırsızı değil yaşlı adamı yeriyosunuz

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Haber YorumlarıBen ve sen:

Bu dolandiricilari ya kuru kaziga oturtmali yada bir bakanlik kurup ulkeleri dolandirma bakanligi gibi sonrada otur seyret ulkelerin nasil dolandirildigini :)

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