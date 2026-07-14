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Ankara'da ODTÜ Ormanı'nda yangın

Ankara'da ODTÜ Ormanı'nda yangın
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Ankara'da ODTÜ Ormanı'nda otluk alanda başlayıp ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANKARA'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ormanı'nda otluk alanda çıkıp ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi'ndeki ODTÜ Ormanı'nda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangın, ağaçların bulunduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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