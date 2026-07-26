ODTÜ sahilinde deniz kaplumbağalarının yuvaları titizlikle korunuyor

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde, akademisyenler ve gönüllü stajyer öğrenciler deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını titizlikle takip ediyor.

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan koruma altındaki ODTÜ sahilinde anaç kaplumbağalar kumsallara yumurta bırakmayı sürdürüyor.

Her yıl binlerce yavrunun denizle buluştuğu sahilde, akademisyenler ve gönüllü stajyer öğrenciler yuvalama alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Enstitüde sezon öncesinde oluşturulan ve anaç kaplumbağaları yakından izleyen ekip, mayıs ayından bu yana sahilde 30 yuva tespit etti.

Ekip, kaplumbağaların yumurta bıraktığı alana kafes koyup uyarı tabelaları yerleştirerek gelebilecek dış tehditlere karşı koruyor.

"Daha verimli sezon geçirmeyi umuyoruz"

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok, AA muhabirine, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları için enstitü sahilinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Anaç kaplumbağaların sahilde yuva yapmaya devam ettiğini dile getiren Ok, geçen yılın aynı dönemlerinde kumsalda 35 yuva belirlediklerini ifade etti.

Ok, geçen yıl sahilde yaklaşık 1500 deniz kaplumbağası yavrusunun sağlıklı şekilde mavi sularla buluşmasına vesile olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Küçük bir kumsal olmasına rağmen gerçekten sevindirici anaç çıkış sayılarına ulaşabiliyoruz. Bu sene daha verimli sezon geçirmeyi umuyoruz. Kumsalın doğal yapısının korunması ve belli bir saatten sonra insan girişinin olmaması buna olumlu yönde etki yapıyor."

Deniz kaplumbağalarının popülasyonu için vatandaşların sahillerde dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Ok, anaç kaplumbağaların yumurta bıraktığı esnada rahatsız edilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Zelal Gülmez de enstitüde 3 yıldır anaç kaplumbağaların çıkışlarını ve yuva takibini yaptığını anlattı.

"Çok güzel deneyim katıyor"

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümü Biyoloji Programı 3. sınıf öğrencisi Sude Şekerci, sahilde gece saatlerinde başladıkları çalışmaları sabaha kadar sürdürdüklerini ifade etti.

Bu işi gönüllü staj kapsamında yaptığını anlatan Şekerci, "Çok güzel deneyim katıyor. Yuvalara zarar verildiğini hem haberlerde hem de sosyal medyada görüyoruz. Buna anlam veremiyorum. Bu konuda farkındalığın artmasını istiyorum. Böyle bir tür var ve bizim kıyılarımızı seçiyorlar." diye konuştu.

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı 3. sınıf öğrencisi Ezgi Varol da anaç ve yuva takibini severek yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gece vardiyalarımız var, 7-8 saat sahili tarıyoruz. Anaç çıkışlarını, yuvalamayı gözlemliyoruz. Yumurta sayılarını kaydediyoruz. Bunlar gerçekten biyoçeşitlilik açısından önemli canlılar. Şu anda bu koruma çalışmalarının yürütülmesi çok önemli."

Kaynak: AA