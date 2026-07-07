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Belçika'da ODTÜ Mezunlarından Deniz Göktaş'a Destek

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Belçika'daki ODTÜ Mezunları, komedyen Deniz Göktaş hakkındaki tutuklama kararını eleştirerek ifade özgürlüğü ve mizahın susturulamayacağını vurguladı.

Haber: İlhan BABA

(BRÜKSEL) – Belçika'daki ODTÜ mezunları tarafından yapılan açıklamada, komedyen Deniz Göktaş hakkında verilen tutuklama kararının yalnızca bir sanatçıyı değil, eleştiri ve mizah yoluyla düşünceyi ifade etme hakkını hedef aldığı vurgulandı.

Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen şenlikte bir araya gelen ODTÜ Mezunları, komedyen ve ODTÜ mezunu Deniz Göktaş'a destek amacıyla açıklama yaptı.

Belçika'daki ODTÜ Mezunları Eşgüdüm Komitesi adına ortak açıklamayı okuyan mizah yazarı ve tiyatro yönetmeni Erdinç Utku, Türkiye'de gazetecilerden sanatçılara, sivil toplum temsilcilerinden yerel yöneticilere uzanan baskı ortamının demokratik değerlere zarar verdiğini belirtti. Utku, "Mezunumuz Deniz Göktaş hakkında verilen tutuklama kararı, ifade özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri açısından kabul edilemez. Bu karar yalnızca Deniz Göktaş'ı değil, düşünceyi ifade etme, eleştirme ve mizah yoluyla toplumsal gerçekleri görünür kılma hakkını hedef almaktadır" dedi.

ODTÜ'nün eleştirel düşünce, bilimsel akıl ve özgür ifade geleneğinden gelen mezunlar olarak sanatın ve bilimin ancak özgür bir ortamda gelişebileceğini savundukları belirtilen açıklamada, ortaoyunundan stand-up'a uzanan mizah geleneğinin baskılarla susturulamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Mizah toplumun vicdanıdır. Neşeyi, eleştiriyi ve özgür düşünceyi savunmak demokrasiyi savunmaktır. Deniz Göktaş'la dayanışma içindeyiz. Bu baskının derhal sona erdirilmesini ve düşünceleri nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılan tüm sanat, yazın ve düşün insanlarının serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Neşemiz dört duvar arasında hapsedilemez. Mizah susturulamaz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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