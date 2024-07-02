Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi! Listede Türkiye'den kaç üniversite var?

Türkiye'den Koç, Boğaziçi, Sabancı, Çankaya, İstanbul, ODTÜ, İTÜ, Hacettepe ve Sağlık Bilimleri üniversiteleri, geçen yıl dünya genel sıralamalarından en az birinde ilk 500 arasına girmeyi başardı. Peki, Listede Türkiye'den kaç üniversite var?

LİSTEDE TÜRKİYE'DEN KAÇ ÜNİVERSİTE VAR?

Dünya genelinde 11 sıralama kuruluşu tarafından geçen yıl açıklanan "Dünyanın en iyi üniversiteleri" listesinde Türkiye'den 9 üniversite ilk 500'de yer aldı.

Koç Üniversitesi, QS: 431, RUR: 384 ve THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada

ODTÜ QS: 336, RUR: 382, THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada

İTÜ QS: 404, RUR: 385 olmak üzere 2 sıralamada

Boğaziçi Üniversitesi US NEWS&WORLD REPORT: 377 olmak üzere 1 sıralamada

Sabancı Üniversitesi THE: 375 olmak üzere 1 sıralamada

Çankaya Üniversitesi US NEWS&WORLD REPORT: 173 olmak üzere 1 sıralamada

İstanbul Üniversitesi ARWU: 450 olmak üzere 1 sıralamada

Hacettepe Üniversitesi, Leiden: 410 olmak üzere 1 sıralamada

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Leiden: 449 olmak üzere 1 sıralamada ilk 500'e girdi.

EN İYİ İLK 500 ÜNİVERSİTE LİSTESİNE NEREDEN BAKILIR?

Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın, "2023 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu" başlıklı raporu, "https://www.urapcenter.org" internet sitesinden açıklandı.