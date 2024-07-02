Üye Girişi
Haberler

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi! Listede Türkiye'den kaç üniversite var?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en prestijli üniversitelerinin sıralandığı listeye Türkiye'den kaç üniversitenin girdiği merak konusu oldu. Bu listeyi oluşturan faktörler arasında eğitim kalitesi, araştırma faaliyetleri ve akademik başarılar yer alıyor. Türkiye'nin bu listedeki durumu, ülkemizin eğitim kalitesi ve akademik başarıları hakkında önemli ipuçları veriyor.

Türkiye'den Koç, Boğaziçi, Sabancı, Çankaya, İstanbul, ODTÜ, İTÜ, Hacettepe ve Sağlık Bilimleri üniversiteleri, geçen yıl dünya genel sıralamalarından en az birinde ilk 500 arasına girmeyi başardı. Peki, Listede Türkiye'den kaç üniversite var?

LİSTEDE TÜRKİYE'DEN KAÇ ÜNİVERSİTE VAR?

Dünya genelinde 11 sıralama kuruluşu tarafından geçen yıl açıklanan "Dünyanın en iyi üniversiteleri" listesinde Türkiye'den 9 üniversite ilk 500'de yer aldı.

Koç Üniversitesi, QS: 431, RUR: 384 ve THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada

ODTÜ QS: 336, RUR: 382, THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada

İTÜ QS: 404, RUR: 385 olmak üzere 2 sıralamada

Boğaziçi Üniversitesi US NEWS&WORLD REPORT: 377 olmak üzere 1 sıralamada

Sabancı Üniversitesi THE: 375 olmak üzere 1 sıralamada

Çankaya Üniversitesi US NEWS&WORLD REPORT: 173 olmak üzere 1 sıralamada

İstanbul Üniversitesi ARWU: 450 olmak üzere 1 sıralamada

Hacettepe Üniversitesi, Leiden: 410 olmak üzere 1 sıralamada

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Leiden: 449 olmak üzere 1 sıralamada ilk 500'e girdi.

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi! Listede Türkiye'den kaç üniversite var?

EN İYİ İLK 500 ÜNİVERSİTE LİSTESİNE NEREDEN BAKILIR?

Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın, "2023 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu" başlıklı raporu, "https://www.urapcenter.org" internet sitesinden açıklandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Türkiye Dünya Gündem Eğitim Dünya Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

 Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı

Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı

Bakmadan Geçme

Çocuk bakıcısı maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar? 3 Temmuz Çarşamba 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 3 Temmuz burç yorumları nedir? 2 TEMMUZ BURÇ YORUMU | Bugün burçları neler bekliyor? AŞK, SAĞLIK, KARİYER, PARA, EVLİLİK YouTube çöktü mü? Problem mi var? Bugün 2 Temmuz YouTube sorun mu var? YouTube öne çıkanlar gözükmüyor! YouTube'da sorun mu var? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Neden Baby Boomers deniyor? Baby Boomers ne demek? Kimler Baby Boomers kuşağı oluyor, özellikleri neler? YKS tercihleri ne zaman? YKS tercihleri açıklandı mı? 2024 Üniversite tercihleri ne zaman? Çiftlik Bank davası ne oldu? Tosuncuk kaç yıl ceza aldı? Çiftlik Bank olayı nedir? Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi! Listede Türkiye'den kaç üniversite var? Madımak katliamı neden yapıldı? Madımak olayı nedir, ne zaman oldu? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI 2024 | Memur ve memur emekli zamları ne zaman açıklanacak? Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli zamlı maaşı ne kadar olacak? Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu nerede görüntülendi? Klima zararlı mı? Klimanın insan sağlığına etkileri neler? Klimanın zararları nelerdir? Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimler oluyor, özellikleri nelerdir? Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? Suriyeliler vergi veriyor mu?
Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title