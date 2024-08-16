Üye Girişi
Haberler

Ahmet Yozgatlıgil kimdir? ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil'in kim olduğu merak konusu oldu. Yozgatlıgil'in kaç yaşında ve nereli olduğu gibi detaylar da gündemde. Ahmet Yozgatlıgil'in kariyeri ve kişisel bilgileri hakkında bilgi arayışı sürüyor. Peki, Ahmet Yozgatlıgil kimdir? Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil atandı. Ahmet Yozgatlıgil kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ahmet Yozgatlıgil'in kariyeri gündeme geliyor. Ahmet Yozgatlıgil kimdir? ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

AHMET YOZGATLIGİL KİMDİR?

1975 yılında doğan Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, lisans ve lisansüstü çalışmalarını ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünde gerçekleştirmiş, doktorasını ise 2005 yılında ABD'de Drexel Üniversitesi'nde enerji alanında tamamlamıştır. Çalışmalarını ABD'de University of Maryland'de öğretim üyesi ve National Institute of Standars and Technology (NIST) araştırmacı olarak devam etmiştir.

2007 yılında öğretim üyesi olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'ne katılmıştır. 2014'te Doçent, 2019'da ise Profesör ünvanını aldı. Amerika'da NASA Glenn Research Center, NIST ve Argonne National Laboratory'de, Japonya'da JAMIC'te (Japan Microgravity Center) ve Fransa'da CNRS'te misafir araştırmacı olarak motor teknolojileri ve yanma üzerine çalışmalar yürütmüştür.

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil 2016-2020 yılları arasında ODTÜ'de araştırma, inovasyon ve uluslararasılaşma alanlarından sorumlu Rektör Yardımcılığı ve ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkan vekilliği yapmıştır. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde (İBG) Yönetim Kurulu başkanlığı ve merkez müdürlüğü, ODTÜ MEMS Merkezi'nde ve TÜBİTAK UZAY'da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkez Başkanlıklarını yürüttü. Yozgatlıgil ayrıca merkezi Brüksel'de bulunan 47 üye ülkeli EUREKA ağının başkanlığını da Haziran 2023'e kadar devam ettirdi.

Evli ve iki çocuk babası olan Yozgatlıgil, 22 Haziran 2023 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ahmet Yozgatlıgil Rektör Gündem Eğitim Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak mı? Metro, marmaray, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? TAYİN SONUÇLARI! Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr sorgulama! AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu? Avrasya Tüneli'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? Cumartesi bankalar açık mı? 17 Ağustos Cumartesi bankalar açık mı 2024? Bankalar kaça kadar açık? Hamit Emrah Beriş kimdir? Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş kaç yaşında ve nereli? İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından ne paylaştı? Süleyman Özdemir kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Süleyman Özdemir kaç yaşında ve nereli? Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli? Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli? Uğur Ünal kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal kaç yaşında ve nereli? Gaziantep FK- Samsunspor maçı ne zaman? Gaziantep FK- Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş- Antalyaspor maçı nerede oynanacak? #9917 Hasan Mandal kimdir? İTÜ Rektörü Hasan Mandal kaç yaşında ve nereli? Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ahmet Yozgatlıgil kimdir? ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli? Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli? 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
title