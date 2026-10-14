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KBÜ öğretim üyesi Erdoğan-Öztürk, ODTÜ’nün en iyi doktora tezi ödülünü aldı

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KBÜ öğretim üyesi Erdoğan-Öztürk, ODTÜ’nün en iyi doktora tezi ödülünü aldı
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KBÜ Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Erdoğan-Öztürk, 2025’te tamamladığı doktora teziyle ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü En İyi Doktora Tezi Ödülü’nü kazandı. Çok dilli Türk kadınlarının dijital topluluktaki kimlik ve aidiyet müzakerelerini ele alan tez ödüle layık görüldü.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Erdoğan-Öztürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından verilen En İyi Doktora Tezi Ödülü'ne layık görüldü.

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Erdoğan-Öztürk, 2025 yılında tamamladığı doktora teziyle ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü En İyi Doktora Tezi Ödülü'nü kazandı.

Erdoğan-Öztürk, ODTÜ İngiliz Dili Öğretimi/Dil Çalışmaları Doktora Programı kapsamında hazırladığı ve 2025 yılında tamamladığı "Contested Belongings: Identity Negotiations among Multilingual Turkish Returnee Women in a Digital Community" başlıklı teziyle ödül aldı.

Erdoğan-Öztürk'ün tezi, çok dilli Türk kadınlarının dijital bir toplulukta kimliklerini ve aidiyetlerini müzakere etme süreçlerini ele alıyor. Çalışmada dil, kimlik ve toplumsal aidiyet arasındaki ilişkiler inceleniyor.

ODTÜ tarafından 2006 yılından bu yana verilen Lisansüstü Tez Ödülleri, tezlerin Türkiye'nin gelişimine, kültür ve düşünce dünyasına katkı sunmasını teşvik etmeyi ve üniversitenin araştırma kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Dört ayrı kategoride verilen ödüller eşit değerde tutulurken özgün tez çalışmalarının desteklenmesi, akademik bilgi paylaşımının güçlendirilmesi ve bilimsel araştırmaların farklı alanlarda gelişmesinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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